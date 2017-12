Diputada entrega pollos rostizados como regalo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De nueva cuenta ha generado polémica la diputada del Partido Encuentro Social, Iris Aguirre, a quien ahora las redes sociales han bautizado como #LadyPollos, tras subir 20 fotos y siete videos en su cuenta de Facebook para difundir que distribuyó pollos rostizados como cena de Navidad, los cuales llevaban colocada una etiqueta con su fotografía.



A las 12:43 horas de este lunes, la diputada local subió las fotos y videos con la leyenda: “No hay nada más hermoso que compartir esta navidad con los que más lo necesitan! #TeAmoFresnillo”, en donde destaca como fotografía principal una donde posa ella sonriente con un pollo rostizado y otra con una camioneta llena de este alimento empaquetado.



En los videos difundidos se ve que la diputada que camina sobre las calles y se presenta ante la gente como diputada, los bendice y se pone a las órdenes de los fresnillenses visitados, en alguno, incluso se escucha que el personal refiere a los beneficiarios que la legisladora no anda en campaña y sólo busca apoyar.



En uno de los videos se ve que la diputada le saluda a un señor y se escucha: “(…) Le traemos unos pequeños obsequios: un pollito rostizado para que festeje la Navidad. ¡Qué Dios me los bendiga! Encomiéndese al Señor que es el único que puede ayudarnos. Bendiciones”.



Sin embargo, apenas a unas horas de que se han difundido estos videos en la red, ya han comenzado a llover una serie de comentarios, algunos a favor de dicha acción y otros que emiten sendas críticas, ya que cuestionan que al colocar una calcomanía con la foto de Iris Aguirre se hace promoción a ella misma.

Algunos de los usuarios que cuestionaron a la diputada escribieron:



Brianda Sanchez: “Que bueno que llevaste algo de comer a esas personas, peroooo era necesario que pusieras tu foto en los pollos. Como para que en lugar de darle gracias a Dios por tener algo de comer te dieran las gracias a ti, y yo creo que no es asi”.



En más de un año que tiene en gestión, la diputada Iris Aguirre en varias ocasiones ha generado polémica con sus declaraciones o publicaciones.