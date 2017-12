"Hasta ahora no hay reportes de daños tras sismo", informa Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el sismo registrado esta tarde de lunes, el presidente Enrique Peña Nieto informó que se han aplicado todos los protocolos de prevención y que hasta el momento no se tienen reportes de daños.El mandatario tuiteó: "Ante el sismo de magnitud preliminar de 5.0, se activaron los protocolos. @PcSegob me informa que su duración fue muy breve y se sintió principalmente en Guerrero y en algunas partes de la CDMX. Hasta el momento, no se tiene reporte de daños".El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló que hasta el momento no se tiene registro de daños, pero "continuamos con el monitoreo en el estado de Guerrero tras el sismo de 5 grados registrado esta tarde al Este de Acapulco”.