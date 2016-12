Policía de Florida mata a mujer que lo amenazó con cuchillo

LAKE WALES, Florida (AP)

Un policía de Florida mató a tiros a una mujer que según las autoridades lo había amenazado con un cuchillo.Miriam Ann Savino, de 53 años, llamó a la línea de emergencias el sábado a la tarde asegurando que se trataba de "un asunto de vida o muerte", dijo un comunicado policial.El policía David Lockard acudió al lugar, en el vecindario Lake Wales, pero no había ninguna emergencia y en lugar de ello fue atacado por Savino, dijo la policía según el diario The Ledger Lockard disparó contra Savino, quien fue pronunciada muerte en el hospital.Lockard fue colocado en licencia administrativa. Savino era de raza blanca. No se difundió la raza del policía Lockard.Savino había estado en la cárcel cinco veces desde el 2004 por cargos de agresión y otros delitos.