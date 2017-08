Confirma Fepade investigaciones contra Roberto Borge

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, confirmó la existencia de dos investigaciones abiertas que involucran al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, una de ellas, vinculada con el ex candidato a sucederlo, Mauricio Góngora, por el probable desvío de recursos públicos durante el pasado proceso electoral, a favor de la campaña del entonces abanderado de la coalición PRI-PVEM.



"Tenemos la investigación, estamos procesando; hay un tema importante, se trata de dos investigaciones distintas, una que tiene que ver con enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene la Subprocuraduría de Delitos Federales y por otra parte nosotros estamos investigando en términos del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales", expresó.



El funcionario, quien firmó hoy un convenio con la Universidad Anahuac-Cancún y participó en un panel de análisis sobre el Sistema Anticorrupción, explicó que está impedido legalmente para aportar mayores detalles sobre el contenido de la carpeta de investigación, hasta que se ejerza la acción penal.



"Sí puedo decir que el tipo penal por el que se está investigando es el 15, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece tres modalidades: La primera, que el recurso es de procedencia ilícita; la segunda, que se trata de recursos, que se reciban o destinen aportaciones en dinero o en especie cuando hay prohibición legal para ello.



"Y, en el caso específico, ni la federación, ni los estados, ni los municipios, pueden aportar dinero de forma directa a campañas electorales, ni como retención de salarios, que es un problema transversal que estamos encontrando en el país, ni como contratación con empresas fantasmas", manifestó.



De acuerdo con las indagatorias, Góngora Escalante habría recibido del gobierno quintanarroense un promedio de 201 millones de pesos, de recursos públicos, en nueve entregas, de marzo a mayo de 2016.



Aquella operación contó con la probable participación de Eliezer Villanueva Lanz, entonces subsecretario de Hacienda de Borge, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Fepade, el 1 de junio del año pasado, por Agustín Basave, quien fungía como dirigente nacional del partido de la Revolución Democrática (PRD).



Las entregas de dinero se realizaron los días 7, 18 y 31 de marzo; el 8, 14, 18 y 22 de abril y el seis de mayo de 2016, por montos que fueron de los cinco millones, hasta los 50 millones de pesos, haciendo un gran total de 201 millones, conforme a lo denunciado en esa ocasión.



Una consulta al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, permite saber que se impondrán de mil a cinco mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por otra persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley.



La pena aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice "en apoyo de una precampaña o campaña electoral", se lee.

Turismo electoral



El funcionario también dio a conocer que están abiertas 300 órdenes de aprehensión que involucran a Yucatán y Quintana Roo, vinculadas con el delito de "Turismo Electoral", como se conoce coloquialmente al registro de ciudadanos de un municipio ajeno al suyo, para acudir a votar a favor de un partido o coalición política que les coacciona económica o materialmente.



Actualmente esas órdenes de aprehensión se están cumplimentando, con la finalidad de que las personas que son procesadas actualmente por haber dado datos falsos, aporten información sobre quienes orquestaron y operaron para la realización de dicho delito.



Particularmente en esta entidad hay 700 consignaciones de expedientes referentes al tema, dijo el funcionario, quien señaló que la entidad presenta una incidencia media en la comisión de delitos electorales a nivel nacional.



"Contamos con unas 700 consignaciones respecto a este tipo de casos del estado de Quintana Roo. Si la memoria no me falla estamos hablando de que tenemos unas 300 órdenes de aprehensión vigentes entre Quintana Roo y Yucatán por la comisión de este tipo de conductas delictivas", expresó.



Durante 2015 la Fepade recibió 133 denuncias por delitos electorales en la entidad; en 2016, 281 y en 2017 se han presentado 245, las cuales son una extensión de las correspondientes al proceso electoral del año pasado.



Se tiene el registro de 108 averiguaciones previas, conforme al sistema penal acusatorio tradicional y 26 carpetas de investigación, como se les conoce en el nuevo sistema de justicia penal.