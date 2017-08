Asesor de Trump critica su reacción a Charlottesville

WASHINGTON D.C. (AP )

Un asesor económico del presidente Donald Trump criticó la manera en que el mandatario reaccionó a la violencia racista en Virginia, pero afirmó que a pesar de las presiones no renunciará a su cargo.



“Como judío estadounidense, no puedo permitir que unos neonazis gritando que ‘los judíos no nos reemplazarán’ me hagan dejar mi empleo”, dijo el asesor, Gary Cohn, en una entrevista con el diario Financial Times.



“Siento la obligación de expresar mi angustia” ante los sucesos en Charlottesville y que “los ciudadanos que defienden la igualdad de derechos, que defienden la libertad, nunca pueden ser equiparados con supremacistas blancos, neonazis, y el KKK”, añadió.



Trump reacción inicialmente diciendo que “ambas partes” eran igual de culpables por la violencia en Charlottesville y luego dijo que era culpa de la prensa que lo hayan criticado por esa reacción.



Cohn, director del Consejo Económico Nacional, dijo en la entrevista que el gobierno de Trump “puede y debe mejorar en condenar repetida e inequívocamente a estos grupos, y hacer todo lo posible para sanar las divisiones profundas que existen en nuestras comunidades".



Cohn detalló los elementos de la reforma del sistema de impuestos que el gobierno quiere proponer al Congreso, y vaticinó que será aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes en el 2017.



Aseguró que esa reforma fiscal es “la prioridad máxima” de la Casa Blanca en estos momentos, y que el presidente saldrá en campaña a favor de la reforma a partir de la semana entrante. Trump tiene programado un evento para promover la medida el próximo miércoles en Springfield, Missouri. El gobierno dice que reducir los impuestos empresas e individuos generará millones de empleos y estimulará el crecimiento económico.