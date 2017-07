INE no puede llegar a 2018 con "falta de credibilidad": Delfina Gómez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE), no puede llegar al 2018 con esta "falta de credibilidad".



Dijo que el llamado que dejan a los diputados, es que no sean indiferentes ante el actuar del INE y de los Institutos Electorales estatales, ya que no están haciendo un trabajo adecuado.



"Por eso decimos salir de manera pacífica, porque el ser mesurado no significa que nos vamos a conformar con los resultados, vimos que las instituciones no están haciendo su trabajo de manera adecuada", asentó.



La diputada federal con licencia, sostuvo que la intención de pernoctar a las afueras de la Cámara de Diputados, es para que estos pongan en la mesa la posibilidad de hacer un llamado al INE para que trabaje bien, sobre todo cuando no tiene credibilidad.



"Los ciudadanos en su mayoría perciben que hubo un robo electoral, y yo creo que ellos deben garantizar certezas a los ciudadanos. No pueden llegar al 2018 sin credibilidad", sostuvo.



Delfina Gómez apuntó que de abrirse las urnas y de contar voto por voto, habría la certeza de quién ganó el pasado 4 de junio, "pero lamentablemente dan señales de cosas que no dan atención y provoca falta de credibilidad".



Agregó que por lo anterior los diputados no pueden ser ajenos al actuar de las autoridades electorales, ya que para el proceso electoral del 2018 "se debe llegar con certeza", reiteró.



La ex aspirante encabeza la "marcha de la esperanza", la cual va de la Cámara de Diputados hacia la Basílica de Guadalupe.