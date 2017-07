Lamentan fallo sobre detención de migrantes

BOSTON(AP )

La Corte Judicial Suprema de Massachusetts pone a las comunidades en riesgo al fallar que la policía no tiene suficiente autoridad para detener personas sospechosas de vivir sin permiso en Estados Unidos, dijo un funcionario federal de inmigración.



El lunes, la Corte Judicial Suprema falló que la policía de Massachusetts no tiene el poder de arrestar a personas que no enfrenten cargos criminales, aun cuando las autoridades federales hayan pedido que sean detenidos.



"Este dictamen socava el poder de las agencias locales del orden para proteger sus comunidades, dijo en un comunicado C.M. Cronen, funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la oficina de Boston.



Cronen dice que el ICE está evaluando la decisión para decidir cómo procede.



El fallo fue corolario del caso de Sreynuon Lunn, quien fue detenido en febrero por agentes de las cortes aun cuando los cargos criminales en su contra habían sido desestimados.