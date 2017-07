Trump está considerando despedir a Sessions

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump ha consultado con sus asesores sobre la posibilidad de despedir al secretario de Justicia Jeff Sessions, dicen fuentes oficiales, y el martes lanzó otra ofensiva en Twitter contra el ex senador que fue uno de sus principales partidarios.



“El secretario de Justicia Jeff Sessions ha tomado una posición MUY débil ante los delitos de Hillary Clinton (¿dónde están los E-mails & servidor de Convención Nacional Demócrata?) & informantes de Intel!", tuiteó el mandatario.



La ira del presidente por la decisión de Sessions de apartarse de la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones ya se había hecho evidente el lunes, cuando Trump aludió a Sessions, en un tuit, como “acosado”. En privado, Trump ha considerado de la posibilidad de despedir a Sessions, según allegados del presidente que pidieron permanecer en el anonimato.



El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, le dijo al programa "Fox & Friends" del canal Fox News que el presidente “está frustrado y decepcionado” por la decisión de Sessions de recusarse de la investigación y “esa frustración no ha disminuido y no creo que disminuirá”.



Es común que Trump hable de hacer cambios de gabinete sin hacer nada, por lo cual las fuentes advirtieron que es posible que no haya cambio alguno en el equipo por ahora.



“¿Por qué las comisiones investigadoras, y nuestro acosado secretario de justicia, no están investigando los crímenes de la tramposa Hillary y las relaciones con Rusia?” tuiteó el lunes el presidente.



El tuit surge en momentos en que su yerno y asesor, Jared Kushner, se dirigía al Congreso por segundo día para ser interpelado sobre sus reuniones con figuras del mundo político ruso.



Los tuits del mandatario se reanudaron el martes a la madrugada, con una lluvia de quejas sobre la postura “MUY débil” de Sessions ante “los crímenes de Hillary Clinton”.



Tuiteó también el presidente: “Hubo esfuerzos de ucrania de sabotear la campaña de Trump y favorecer a Clinton ¿Y dónde está esa investigación, señor secretario de justicia?”.



Las duras críticas del presidente hacia Sessions han despertado sospechas de que el secretario podría renunciar aun si Trump no lo despide. En un evento en la Casa Blanca, Trump ignoró la pregunta de un periodista de si pensaba que Sessions debería renunciar. La semana pasada, el funcionario dijo que permanecería en el cargo por ahora.



Si Trump llega a despedir a Sessions, el cargo lo ocuparía el subsecretario Rod Rosenstein al menos interinamente. Es decir, el cargo quedaría ocupado por otro funcionario a quien Trump ha criticado tanto en público como en privado por su manejo de la investigación sobre Rusia, según fuentes tanto dentro como fuera de la Casa Blanca que también pidieron permanecer anónimas.