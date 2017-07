Analizan compensación por falla de HBO GO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de las quejas suscitadas por la fallida transmisión ahora del segundo capítulo de la séptima temporada de Game of thrones a través de HBO GO, Profeco está al pendiente de las quejas que pudieran interponer los afectados. Carlos Ponce Beltrán, subprocurador de Telecomunicaciones de esta dependencia, afirmó en entrevista que el canal está comprometido por saber cuál fue la falla y, llegado el caso, llegar a un acuerdo con los afectados.



Beltrán señaló que si bien ha habido fallas dos domingos seguidos, no se han presentado quejas de manera formal ante la Profeco, pero fue su equipo de monitoreo quien detectó la inconformidad de los consumidores.



“Con esa información el lunes siguiente en la mañana el grupo de trabajo de monitoreo de la Profeco, en materia de telecomunicaciones, levantó una serie de constancias de inconformidades pero de redes sociales, no formales. Con esa información de oficio se pidió a HBO nos atendiera un requerimiento fundado en la ley de Profeco, en el que le preguntábamos si eran ciertas las fallas y si tenían previsto algún mecanismo de compensación”.



El subdirector informó que el abogado de HBO confirmó que efectivamente había habido un problema y que la empresa había enviado un comunicado reconociendo la falla.



De comprobarse el daño, afirmó, se buscará la forma de resarcir a los consumidores que pagan por su servicio.



“Se duplica la responsabilidad de la empresa de atender dos requerimientos y de decirnos lo siguiente: Si ellos ya le dieron una satisfacción a sus suscriptores en México, tienen que acreditar que les regresaron dinero, les compensaron con película, les extendieron el plan, tienen que acreditarlo como empresa. Si los consumidores no se sienten conformes con el silencio de la empresa o con alguna oferta que no llega a resarcir la experiencia del usuario, pueden venir a la Profeco”.



Caso diferente, más no indiferente, aseguró el subdirector, es de los que disfrutaban el servicio en el periodo de mes de prueba (gratuito) que ofrece la plataforma. “Podríamos revisar si no estamos hablando de una publicidad engañosa o de alguna promoción, oferta o publicidad no veraz”.