11 se declaran inocentes de lazos con mafia mexicana en SD

SAN DIEGO,California(Agencias)

Once personas acusadas de estar vinculados a la mafia mexicana se declararon inocentes luego de tres años de investigación, se informó el martes en California.



El periódico San Diego Union-Tribune informó que los cuatro hombres y siete mujeres presentaron sus declaraciones el lunes. Forman parte de las 20 personas acusadas de usar teléfonos de la cárcel, teléfonos celulares introducidos clandestinamente, el correo tradicional y el email para comunicarse con cómplices fuera de la cárcel para extorsionar, vender drogas y recaudar dinero en representación de los pandilleros encarcelados.



Los cargos son de asociación para torturar, asaltar y causar graves daños físicos, extorsionar, poseer drogas para la venta, provocar incendios y poseer armas de asalto.

