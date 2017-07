"Ladrón" golpeado por "justicieros" era comerciante secuestrado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la detención en Miguel Hidalgo de dos sujetos que son señalados como parte de los presuntos "justicieros" del barrio de Santa Julia, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el supuesto delincuente al que estos individuos golpean en un video es un comerciante al que trataban de extorsionar.



"Estos señores, de autodefensa no tenían nada", declaró el mandatario capitalino.



En la grabación referida, hombres enmascarados golpean a un individuo al que acusan de haber realizado asaltos al transporte público en la colonia de la Miguel Hidalgo.



En el video, los presuntos "justicieros" advirtieron que ese sería el destino de quienes cometieran ilícitos en la zona.



Sin embargo, autoridades capitalinas aseguran que el presunto grupo de autofedensa podría estar conformado por delincuentes que buscan eliminar a la competencia en los sitios en los que operan.



El día de ayer, Edmundo Garrido, procurador de la Ciudad de México, indicó que durante un operativo encubierto fueron detenidos dos de los presuntos "justicieros"; uno de 42 años que cuenta con ingresos a prisión, y que es señalado como el líder de la banda, así como un muchacho de 21 años que también tiene antecedentes penales.



En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, Miguel Ángel Mancera refirió que el comerciante agredido en la grabación fue privada de su libertad "al salir de un hotel".



"Lo retuvieron y lo llevaron a una vecindad", contó el jefe de gobierno, quien además señaló que los presuntos "justicieros" le exigieron dinero a la víctima, detallando que ésta tenía que pagarles mil pesos al mes.



"La persona del video no, como ellos referían, un delincuente", dejó claro el político.



Ayer, Edmundo Garrido informó que las investigaciones en torno al caso siguen su curso y que quedan pendientes cuatro detenciones. "Lo que ahora estamos haciendo es ampliando la búsqueda".



POSTURA SOBRE AUTODEFENSAS



Miguel Ángel Mancera fijo su postura en cuanto a la existencia de grupos que tomen justicia en propia mano: "No permitimos la existencia de grupos de autodefensas y que estén armados".



El jefe de gobierno indicó que hace tiempo ya se tenía registro del surgimiento de estos grupos: uno en Milpa Alta, en donde los autodefensas resultaron ser talamontes, y en otro en Xochimilco, en donde la agrupación tenía tintes políticos.