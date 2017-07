No se pactó con Duarte impunidad a Karime: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) no pactó con Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, para que su esposa no sea relacionada con el desvío de recursos y si es necesario, Karime Macías será citada a declarar.



Aunque en la declaración ministerial de José Juan Janeiro Rodríguez, uno de los operadores de Duarte de Ochoa, se señaló a Macías Tubilla como una de las que se benefició de los recursos, hasta el momento no está relacionada en la investigación.



En entrevista, Alonso Israel Lira Salas, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, dice que no hay nadie que sea intocable.



Explica que en los próximos días el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares podrá ser citado a declarar ante el agente del Ministerio Público de la Federación.



¿La PGR pacta con presuntos delincuentes [Javier Duarte]?



—Te refieres a lo que se conoce como criterio de oportunidad...



No. Porque la esposa [Karime Macías] no ha sido tocada...



—No hay ningún pacto en ese sentido, en lo absoluto. Lo que hay son investigaciones que se deben mantener en secreto, luego que arrojen o no los elementos necesarios para ejercitar la acción penal, se toma la determinación que corresponda.



Porque Juan José Janeiro la señaló como beneficiada de los recursos.



—No basta con que una persona señale a otra para poder determinar una carpeta de investigación. Es necesaria una serie de requisitos. En el caso del imputado, en los días pasados, los requisitos que se tuvieron que cubrir son muchos, hay una serie de condiciones que debemos cumplir para que el juez esté de acuerdo, primero en otorgarnos una orden de aprehensión y luego una vinculación a proceso. Es muy complejo y no basta sólo con señalar que alguien haya recibido dinero o inclusive hacer una denuncia directa en contra de una persona como responsable de un delito.



¿Entonces, no hay un pacto para no tocar a Karime Macías?



—En lo absoluto, no hay nadie que sea intocable en el caso.



¿Es necesario que declare?



—Ella y cualquier otra persona que tenga información que el Ministerio Público considere relevante para el esclarecimiento de los hechos, desde luego que tendrá que ser citado.



¿Sobre la petición del gobernador Miguel Ángel Yunes para que sea llamado como testigo?



—Seguramente se le estará citando en los próximos días, dijo que tiene pruebas que aportar, entonces, es lo más probable que el agente del Ministerio Público lo cite.



¿El abogado [de Duarte] Marco Antonio del Toro insiste en que las imputaciones son vagas y carentes de contenido?



—Es una consideración de la defensa que por supuesto no compartimos en lo absoluto, estamos convencidos desde el inicio que teníamos los elementos suficientes y eso lo corroboró el juez cuando lo vinculó a proceso. La defensa está en su derecho de emitir cualquier opinión.



¿Dominga Xóchitl Tress Rodríguez [ex titular de Espacios Educativos en el estado de Veracruz] se le menciona como prestanombres, está relacionada en el caso?



No puedo, desafortunadamente, decir quién está o no relacionado con la investigación. Las diligencias de investigación gozan de una secrecía por una disposición de la ley, si revelamos el dato de quién está sujeto a una investigación lo estaríamos violando.



Lograron la vinculación a proceso, ¿qué sigue de aquí a enero que el juez fijó fecha?



La defensa tiene la opción de inconformarse en contra de la determinación del juez, en los próximos días lo vamos a saber. Se tendrá que resolver esa apelación por parte de la defensa, pero está corriendo el plazo de los seis meses que el juez nos concedió para continuar con la investigación, que se estarían cumpliendo al 22 de enero de 2018.



¿Después de los seis meses de investigación que dictó el juez, cuánto más podría durar el juicio contra Duarte de Ochoa?



—La Ley establece como plazo máximo para que sea sentenciado de dos años, pero esto es el plazo máximo.



¿Integrarán estudios de la Auditoría Superior de la Federación?



—Si estos estudios arrojan elementos necesarios o importantes para la investigación, desde luego que se estarían incorporando en la carpeta de investigación del caso contra Javier Duarte de Ochoa.