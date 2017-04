Exoneran a Emilio Lozoya de juicio político

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Morena, firme en casos como el de Eva Cadena. Mientras PRIAN exhonera a Emilio Lozoya por Caso Odebrecht @rocionahle pic.twitter.com/pniZtlIYEZ — Lenia Batres (@LeniaBatres) 24 de abril de 2017

El día de ayer fue exonerado por los diputados el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, del juicio político por daño patrimonial y corrupción cometidos en coordinación con la constructora brasileña Odebrecht y que fue promovió en su contra la bancada de Morena, reporta Reforma.La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, dijo "que el denunciado no puede ser sujeto a un juicio político en razón de que el procedimiento de juicio político sólo puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, en términos de lo establecido en los artículos 114 Constitucional y 9° penúltimo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos".En el acuerdo respectivo se lee: "Se desecha de plano el asunto origen del presente dictamen en los términos del resolutivo único, dejándose a salvo los derechos del denunciante y denunciado de proceder legalmente, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables".Ante la decisión, la diputada de Morena, Rocío Nahle, dijo que "el día de hoy (ayer) nos hacen llegar el proyecto para que la Subcomisión de Examen Previo exonere a Emilio Lozoya para que no corra el juicio político”."Lo dejó correr la comisión investigadora y dicen que ya prescribió, que ya pasó un año. Al director de Pemex se le condona, se le apapacha y no nada más eso: Se le protege", dijo.