Pensiones, insostenibles a mediano plazo: IMSS

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El sistema de retiro y pensiones en México será insostenible a mediano plazo, debe corregirse ahora para evitar una crisis social parecida a la que se vive actualmente en algunos países de América Latina, alertaron el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, y legisladores en la Inauguración de la Semana Nacional de Seguridad Social.



Mikel Arriola afirmó que la única ruta es la disciplina financiera, pues el instituto constantemente tiene que ejercer acciones de control de gasto a fin de garantizar todos los servicios que ofrece.



Explicó que para 2035 el gasto de la deuda donde el trabajador no ahorraba ascenderá a 101 mil millones de pesos, lo que representa un universo de 270 mil pensionados que cobrarán una pensión 800% mayor a la que el IMSS puede costear. “No hay país en el mundo que aguante ese régimen”, sentenció.



José Reyes Baeza, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), dijo que el problema es que los trabajadores se jubilan a edad joven. “Antes no había impacto en las finanzas públicas porque la esperanza de vida era de 60 años, ahora es de 76 o más”, dijo.



Jesús Javier Castillo, director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, comentó que para los integrantes de las Fuerzas Armadas el retiro y el sistema de pensiones son un pilar moral para la institución, pues permite que la familia siga adelante.



El senador presidente de la Comisión de Seguridad Social, Fernando Mayans (PRD), declaró que “las tendencias del sistema privado de capitalización individual anuncian un negro panorama; millones de trabajadores al llegar a la edad de retiro no tendrán pensión, ya no digamos digna: no tendrán pensión”.



La diputada Araceli Damián apuntó que el discurso de insostenibilidad de los sistemas de seguridad social no puede seguir siendo un argumento ante los problemas que se avecinan y que debe afrontarse el problema de que el ahorro de los trabajadores fue usado para “fines distintos a las pensiones”.



“Se construyeron hospitales, centros deportivos, escuelas, viviendas, y posiblemente sirvió para enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios”, dijo.



La senadora Luz María Beristáin (PRD) sentenció que “los trabajadores mexicanos no tienen por qué pagar por una corrupción que ellos no generaron”.