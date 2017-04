Homicidios dolosos aumentan 19% con EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cifra de homicidios dolosos en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña se ha incrementado 12 mil 476 casos respecto al mismo periodo del presidente Felipe Calderón, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).



De diciembre de 2006 a marzo de 2011, los primeros cinco años de la gestión de Calderón, se contabilizaron 66 mil 668 homicidios dolosos, frente a los 79 mil 144 asesinatos registrados de diciembre de 2012 a marzo de 2017, en lo que va de la gestión de Peña Nieto, es decir, 19% más.



El Sesnsp reporta que marzo de 2017 fue el periodo más violento en México al sumar 2 mil 20 carpetas de investigación por asesinatos.



Expertos coinciden en que de mantenerse esta tendencia al alza el sexenio de Enrique Peña Nieto será el más violento en los últimos 20 años. “Es prácticamente un hecho que va a haber más homicidios dolosos con Peña Nieto que con Calderón en el absoluto. Este año se va a alcanzar casi el total del sexenio de Calderón y al finalizar la administración estaremos hablando de 25 o 30 mil más”, aseguró en entrevista Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad.



Las cifras del sistema contabilizan las indagatorias abiertas por homicidio doloso en las 32 procuradurías y fiscalías del país. La cifra más alta se registró en 2011, con 22 mil 852 denuncias. Se prevé que este 2017 se supere ese número. Los especialistas consultados coinciden en que el aumento en homicidios dolosos está relacionado con el reordenamiento de los cárteles del crimen organizado.



“Este año podría tener la tasa de homicidio más alta de la historia del país. Hay muchas hipótesis, una que está relacionada a la reorganización de grupos criminales. Grupos peleando por más territorios. Una segunda posibilidad el es debilitamiento del Cártel de Sinaloa y un ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación“, comentó Hope.



También destacó que la impunidad es un factor que permite el incremento de este delito porque “la mayoría de los homicidios no se resuelven; necesitamos que se resuelvan, y una transformación de la manera como se investigan”, dijo.



La teoría fue reforzada por Orlando Camacho, director de México SOS, quien dijo que este incremento está directamente relacionado con la recomposición de los cárteles. “Vemos que están recomponiéndose por el debilitamiento de los que eran los fuertes y se están retomando las plazas. Cuando hay este movimiento sabemos que ocurren estas alzas en los homicidios. Lo tenemos claro con el presidente Calderón, cuando empieza a haber estas intervenciones directas con los cárteles.



“Cuando fue la guerra contra el narco de Felipe Calderón se les pegó fuerte a los cárteles y la violencia surgió; es exactamente lo que está pasando ahora: Sabemos que se han dado golpes a los líderes de los cárteles y los están debilitando, pero esos mismos se están recomponiendo y se están uniendo con otros, sobre todo en el Norte del País, y están peleando unos contra otros, y de ahí es donde viene el problema. No es nada más pegarle al líder del cártel, hay que trabajar una estrategia para deshacer la estructura del cártel y la parte económica, porque siguen teniendo recursos para subsistir; hay que cerrarles las líneas de dinero”, dijo Camacho.



Daniel Cunjama, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), destacó que las cifras de asesinatos se han incrementado principalmente en estados donde “se han identificado problemas con el narcotráfico, con el tráfico de armas, principalmente en las salidas y entradas de droga en México”.



Al hacer el comparativo por la tasa de 100 mil habitantes lo que se observa es que en 2016 fue un punto menor a la registrada en 2010, cuando hubo 18.1 por cada 100 mil habitantes, frente a la tasa de 17.03 homicidios dolosos del año pasado.



Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, destacó que hay un gran margen de cifra negra que no permite dimensionar el verdadero impacto del homicidio doloso. “Una forma evidente y dolorosa de conocer la cifra negra en materia de homicidios es el constante hallazgo de fosas clandestinas”, afirmó.