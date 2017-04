Promesa de Trump sobre impuestos crea difícil dilema

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump planea atenerse a su promesa de campaña de reducir la tasa del impuesto a las empresas del actual 35% al 15%, pero este recorte drástico le crea un problema a la Casa Blanca: ¿cómo cumplir la promesa de un "tremendo" recorte impositivo sin abrir un "tremendo" hueco en el presupuesto?



Un alto funcionario confirmó el plan de reducir las tasas empresarias. Pidió no ser identificado porque está revelando detalles del plan que se prevé el presidente presentará el miércoles.



La mayoría de los recortes impositivos que promueve Trump probablemente alimentarían déficits aún mayores para un gobierno federal que ya prevé un aumento de su deuda. Además, la reducción de las tasas difícilmente generará el crecimiento prometido por Trump de 3% anual, casi el doble del 1,6% del año pasado. Los dos factores están relacionados porque el gobierno cuenta con un crecimiento económico mayor para producir las recaudaciones impositivas necesarias para reducir el déficit presupuestario. Este es el concepto conocido como "economía de goteo" de los años de Ronald Reagan.



El problema es que la economía no puede crecer con suficiente rapidez para compensar el probable aumento del déficit.



"No existe un recorte presupuestario puro capaz de autofinanciarse", dijo Alan Cole, economista de la Tax Foundation, un centro de estudios de tendencia derechista.



Una reducción del impuesto a las empresas de la magnitud que pretende Trump provocaría un déficit presupuestario de 2 billones de dólares en una década, de acuerdo con la Comisión Impositiva Conjunta del Congreso.



Trump ha prometido dar a conocer los lineamientos de su plan el miércoles y ha dicho que éste dará a los estadounidenses el recorte impositivo más grande "de todos los tiempos". Durante la campaña, apoyó el recorte de la tasa empresaria y también del impuesto sobre los ingresos personales de la actual tasa marginal tope de 39,6% al 33%.



Aunque no reveló los detalles, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo el lunes que la reducción de las tasas impositivas generaría el suficiente crecimiento económico para mantener a raya el déficit.



"La reforma impositiva se autofinanciará con el crecimiento económico", dijo Mnuchin en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y añadió que la reforma permitiría hacer la declaración de impuestos en una "tarjeta postal grande".