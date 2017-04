Diputada admite recibir dinero

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Luego de que se publicó un video en el que recibe 500 mil pesos en efectivo, con la consigna de entregárselos a Andrés Manuel López Obrador, Eva Cadena anunció que declina a la candidatura de la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz.



“Voy a declinar mi candidatura para no afectar la imagen del Partido y la del licenciado Andrés Manuel”, señaló Cadena.



“Reconozco que cometí el error con esa reunión”, admitió la diputada local de Morena en entrevista para MVS. Además, dijo que se pondrá a disposición “de la Comisión de Honor y Justicia (de Morena). “Me tocó que me pusieran un cuatro, doy la cara y me pongo a disposición del partido. Caí en un error y lo asumo”, dijo.



Por su parte, Yeidkol Polenvsky, secretaria general de Morena, señaló que a Cadena la “chamaquearon”.



La diputada fue captada en un video, el cual obra en poder de El Universal, en el que se le ve recibiendo fajos de billetes, mientras se escucha la voz de una mujer que le subraya que se trata de dinero para López Obrador. Cadena Sandoval incluso pide “una bolsita” para guardar los billetes.



En la grabación de tres minutos con 16 segundos, la mujer no identificada refiere que conocen que a la diputada local el político tabasqueño le tiene mucho cariño y que es de su absoluta confianza.

Explica que la entrega de los recursos en efectivo es porque simpatizan con el proyecto de López Obrador