Chihuahua se nos descompuso muchísimo: Osorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Gobierno federal no permitirá que se “descomponga” más Chihuahua, uno de los estados donde se está registrando un incremento de violencia, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Héctor Camacho, vicepresidente nacional de Encadenamiento Productivo de Canacintra preguntó a Osorio Chong: “Actualmente vemos que los índices delictivos nos han impactado nuevamente. Quisiéramos conocer su opinión al respecto en este sentido”.“Cuando llegamos al gobierno había tres regiones señaladas, la Laguna, Ciudad Juárez y Michoacán. A las tres le entramos con todo, coordinación en apoyo y respaldo… y, particularmente, Chihuahua se nos ha descompuesto muchísimo”, respondió Osorio Chong.Añadió que ha estado en comunicación constante con el gobernador de dicha entidad, Javier Corral, para “entrar” a la entidad.Dijo que la sociedad necesita que los gobiernos trabajen en crear instituciones que sirvan a la sociedad.“No es echarnos culpas, olvídense si es de un partido o de otro. No es echarnos culpas, simplemente que cada quien asuma la responsabilidad”.Ante industriales asistentes a la Convención Nacional 2017 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) dijo que no van a dejar “que se descomponga” el estado de Chihuahua.Expuso que deben tomarse soluciones serias y no se debe improvisar. Señaló que tampoco se debe dejar que los estados y municipios prefieran permanecer “en la comodidad” y pedirle a la federación que lo resuelva todo, porque no se podría ni con todos los elementos de la Marina ni del Ejército.“No puede el gobierno federal con toda la voluntad que tiene el Presidente de seguir abarcando todo el País”, afirmó el secretario.Pero “dejemos ya de estar jugando, de estar en el debate político o de conveniencia ideológica y mejor sirvamos al país, necesitamos policías estatales. Hoy necesitamos policías estatales únicas para que haya desde el Estado la obligatoriedad de servir a toda la sociedad y también haya sanción para quien no cumpla con su responsabilidad. Me refiero tanto a nivel estatal como federal”.Añadió que en algunas entidades se observa descomposición porque no hay instituciones y las que se tienen no se hacen pensando en que éstas deben perdurar más allá del cambio de gobierno, de ideologías y circunstancias. Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que el tema de la seguridad es complejo y difícil y, a pesar de ello, se logró que mientras de 2007 al 2011 se incrementaron los homicidios de 8 a 22 por cada 100 mil habitantes, en los dos años y medio del gobierno actual, la cifra se redujo de 22 a 16 crímenes.Incluso, dijo que estamos en mejores niveles de lo que se registra en entidades de Estados Unidos como Miami, Detroit y San Diego.Osorio Chong acusó que quienes sólo piensan en cómo destruir y aprovechan coyunturas para atacar instituciones federales, entran en un debate irresponsable.Recientemente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, se enfrascó en un debate porque pidió que no le exijan a él sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Exigió que el reclamo sea al presidente Peña Nieto y al Ejército. Postura que respondió Osorio Chong y la Secretaría de la Defensa Nacional.Se confunden y no piensan en la sociedad mexicana, dijo, quienes atacan a lo más preciado que se tiene para defender a los ciudadanos.Atacar a las fuerzas federales, añadió, es desconocer que en esas instituciones trabajan mexicanas y mexicanos que protegen a la sociedad.Sacó a flote el debate que hay en el Congreso sobre aprobar una Ley de Seguridad Interior. No está definido, siquiera, qué es seguridad interior.“Seguridad interior es la protección de nuestras instituciones a nivel local, de los gobiernos cuando estos se encuentren vulnerados, de los municipios, de las instancias, me refiero a instituciones policiacas en lo estatal o en lo municipal. Hay que definir qué es seguridad interior”.“Pero lo otro, lo más grave, hay quienes se oponen a una Ley de Seguridad Interior señalando que se quiere ocupar, como por cierto ayer alguien dijo, para hacer masacres contra la sociedad. Atacando a la institución más confiable de nuestro país que es nuestro Ejército, que es nuestra Marina y también la Policía Federal”, aseveró.“Si los legisladores determinan hacer un cambio o no, no podemos estar esperando. La sociedad no puede seguir esperando”, dijo.