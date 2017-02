Pide PRD que bienes de Duarte sirvan para reparar daños

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que los bienes incautados al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa deben servir para la reparación del daño de las víctimas que afectó durante su gestión.



En un comunicado, el diputado federal del PRD, Nicanor Martínez Olguín, aseguró que el gobierno Federal está obligado a realizar una investigación a fondo de la red de corrupción y robo de Javier Duarte, luego de que en esta semana se encontró una bodega en Córdoba con bienes de éste y diarios de Karime Macías de Duarte, donde está registrada “la red de corrupción y robo” de la administración estatal anterior, a decir del actual gobierno de Veracruz.



Se debe mostrar fehacientemente quiénes fueron los beneficiados y además recuperar las propiedades del estado y para la reparación del daño a quienes fueron víctimas por acción u omisión de la administración pasada, agregó.



Puso como ejemplo a los niños que recibieron tratamientos médicos falsos y propuso que con lo recuperado sirva para apoyar a éstos y otras víctimas de Duarte a quien algunos señalan de genocida.



El legislador, originario del municipio de Tihuatlán, Veracruz, llamó a las autoridades federales a dar resultados de forma inmediata, ya que es inadmisible que teniendo mayores recursos operativos y técnicos no pueda ofrecer avances en la captura de Duarte.



Por el contrario, festejó que las autoridades locales estén dando resultados y avances, lo cual, opinó, denota que la Federación no está dando el mínimo de resultados que se esperarían y que no está en sus prioridades atrapar a Duarte.



Señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene mayores recursos técnicos, de personal y facultades legales para que la investigación se lleve a cabo, incluso a nivel internacional, para dar con el paradero del ex gobernador y sus secuaces.



El diputado dijo que espera que dicha información permita recuperar propiedades de la población y que pronto se haga justicia.



Finalmente expresó que los bienes encontrados no son ni la punta del iceberg que representa el desfalco y saqueo a las arcas del gobierno del estado de Veracruz.