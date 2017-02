Pide Margarita ser "zavalistas" a ex colaboradores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Margarita Zavala sostuvo que es la única opción para derrotar en 2018 a Andrés Manuel López Obrador, quien representa un salto al vacío, es populista, caudillista e irresponsable.Reunida con funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón , en un salón del WTC de la Ciudad de México, en el que había un millar de sillas y con público de pie, Margarita Zavala dijo que es opción de triunfo aunque no tiene millones de spots de sus adversarios.Les dijo que ellos son foxistas y calderonistas, y les pidió que ante el reto de 2018, sean zavalistas.Con una ovación y aplausos, los asistentes respondieron a su petición, y después de su mensaje formaron una fila para tomarse fotos, cruzar comentarios, en un ambiente de porras en las que se escuchó la consigna: "Si importa, sí importa".Zavala ha dicho que sí importa quién es el presidente o presidenta de México para enfrentar los problemas se de la economía, el desarrollo social, liderar al país en momentos de retos del exterior, así como para abatir al crimen organizado y la delincuencia común.Parte de su mensaje lo dedicó a López Obrador, en un escenario de encuestas en las que tiene empate técnico con el líder de Morena."Hay quien insulta a soldados y marinos, hace un guiño a la delincuencia y quiere ser comandante de las fuerzas armadas", dijo Zavala.Contrastó que López Obrador representa la demagogia autoritaria, la cerrazón, el personalísimo, y ante ello le dijo a sus seguidores que ella va por un gobierno de políticas públicas razonadas para alcanzar un país de justicia y libertades.Al panismo, Zavala urgió que se defina ahora, pues ya no hay tiempo que perder en la contienda por la presidencia de la República.El calderonista Fausto Barajas, el secretario de Agricultura de Vicente Fox, Javier Usabiaga, el ex gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y la ex titular de Conaculta, Consuelo Sáizar dirigieron mensajes en respaldo a Margarita Zavala.