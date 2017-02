Georgia sopesa etiqueta de 'no ciudadano' en licencias

ATLANTA, Georgia(AP)

Las licencias de conducir en Georgia para inmigrantes con permiso para residir en Estados Unidos podrían tener pronto acuñada la definición "no ciudadano", según una propuesta presentada este año y que es observada de cerca por activistas por inmigrantes.El representante republicano Alan Powell patrocina una propuesta de ley que está enfrentando la oposición de críticos que la consideran innecesaria. Su promulgación haría de Georgia uno de los primeros estados en usar esa etiqueta en licencias de conducir.Una propuesta en Tennessee usaría una calificación similar en licencias otorgadas a personas con permiso temporal para estar en Estados Unidos, pero enfrenta un futuro incierto porque el gobernador, el republicano Bill Haslam, ha expresado preocupación sobre el mensaje que enviaría a compañías extranjeras que invierten en el estado. Un argumento similar puede hacerse en el caso de Georgia, donde compañías como Mercedes Benz han establecido sus oficinas en Estados Unidos.Powell dijo recientemente a un panel legislativo que considera imprecisa la etiqueta "término limitado" que el estado coloca actualmente en algunas licencias de conducir."Si estás autorizado a tener una licencia de conducir, entonces la misma tiene que decir que es solamente para conducir y no significa que eres ciudadano", dijo Powell. "Voy a mantener mis convicciones porque creo que es un asunto de seguridad pública".La ley estatal permite licencias temporales para personas con un estatus que se conoce como "acción diferida". Eso incluye a jóvenes con permiso temporal para vivir en Estados Unidos bajo el programa creado por el presidente Barack Obama para personas traídas ilegalmente de niños al país, conocidas como "dreamers", así como otras personas con estatus similar de las autoridades federales.Sin embargo, una persona que reside ilegalmente en el país no tiene derecho a una licencia de conducir en Georgia.