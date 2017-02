México rechaza deportados de otras naciones

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

El Gobierno de México advirtió que no recibirá a migrantes deportados que provengan de terceros países.“Nosotros no podemos recibirlos. Somos muy claros en este sentido y no los vamos a recibir”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , en Radio Fórmula.“No los pueden dejar allí en los límites porque nosotros los tenemos que rechazar. No hay posibilidad de sean recibidos”, insistió.Las declaraciones de Osorio Chong tuvieron lugar un día después de que los secretarios de Estado Rex Tillerson y Seguridad Interna de EU John Kelly visitaran México para abordar, entre otros temas, sus planes migratorios.En un mensaje conjunto con los funcionarios de EU el secretario de Gobernación mostró su “desacuerdo” con algunas políticas migratorias y su preocupación por las deportaciones a México de ciudadanos de terceros países pero no manifestó explícitamente su rechazo a acoger esas personas.El viernes, sin embargo, sus palabras fueron más contundentes y dijo que México contestó “de ninguna manera” al pedido de los estadounidenses de acoger a ciudadanos de otras nacionalidades.En 2016 EU arrestó en la frontera con México a 58 mil 819 menores no acompañados y a 73 mil 888 familias, la mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala.En la entrevista de radio Osorio Chong también indicó que si Estados Unidos intenta presionar a México con la retirada de parte de los cerca de 2 mil 500 millones de dólares que recibe por la iniciativa Mérida, México lo aceptará.El Plan Mérida comenzó en 2008 y en sus primeros años se tradujo en ayuda militar contra las drogas.