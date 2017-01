Nuño se reúne con familiares de heridos en colegio de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Secretaría de Educación Pública , Aurelio Nuño Mayer, se reunió en privado con familiares de la maestra y de los estudiantes que permanecen internados a raíz del ataque a mano armada que sufrieron el miércoles de la semana pasada, de parte de un estudiante que el mismo día falleció, al atentar contra su vida después de perpetrar la agresión.Sin abundar al respecto “por respeto a las familias”, Nuño Mayer expresó que además de trasmitirles un saludo a nombre del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto , dijo que la reunión fue para ofrecerles todo lo que sea necesario o requieran del gobierno federal para afrontar la situación que sobrevino a raíz del citado incidente.El funcionario federal dijo que en esta visita que realizó a Nuevo León, se dio la oportunidad de saludar a los familiares de la maestra y de los alumnos, “simplemente para reiterarles nuestra solidaridad, y decirles que nuestras oraciones están con ellos”.Fue una reunión privada con los padres, por esa cercanía que queremos tener, que se les está atendiendo y la queremos dejar en el espacio privado, por respeto para las propias familias que están en recuperación, reiteró Nuño.Antes de reunirse en sesión de trabajo sobre el tema educativo, con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien declinó acompañarlo a la rueda de prensas, Nuño expresó, “yo creo que sobre lo sucedido (en el Colegio Americano del Noreste), el gobierno del estado se ha hecho cargo y ha realizado lo conducente y lo pertinente, no hay nada que agregar, simplemente decir que hemos venido trabajando en varios frentes”, para abordar la problemática de la seguridad en las escuelas.Agregó que una de las mayores cuestiones que está proponiendo el nuevo modelo educativo es incluir en el programa, lo que se conoce como habilidades socioemocionales, para que “los niños y las niñas aprendan a conocerse, a convivir, a trabajar en equipo, aprendan a estar seguros y contentos consigo mismos, y eso irá fortaleciendo la convivencia respetuosa y pacífica en todas las escuelas”.Y “por otro lado tenemos sin duda que inhibir el contacto con las armas, tanto como sociedad como al interior de las escuelas”. Reconoció que este es un debate que en México no se ha dado porque afortunadamente si nos comparamos con Estados Unidos, en nuestro País hay menor acceso a las armas.“Sin embargo un incidente como éste, se da en función del acceso que niños o jóvenes puedan tener a las armas en sus casas o en algún otro lugar, y por otra, en ver parte cómo tenemos acciones que permitan inhibir que esas armas entren a la escuela” dijo Nuño.En ese sentido, afirmó, si bien el programa de Mochila Segura, no es la respuesta total ni es la solución total, “sí es una medida efectiva para disuadir la entrada de armas a las escuelas, lo hemos estado viendo en todo el País, el programa ha logrado evitar que esto suceda”.Agregó que otra cuestión importante que él y Rodríguez Calderón conversaron con los familiares de las personas heridas en el Colegio, es “cómo tenemos protocolos de actuación en caso de que sucedan hechos de este tipo en las escuelas, que las escuelas sepan qué hacer y las autoridades sepan reaccionar a tiempo y que esos protocolos puedan funcionar y trabajar”.Y un tema adicional es del de las redes sociales, “que es muy importante y está demostrado que desde los padres de familia debe haber una guía de cómo utilizar de buena manera las redes sociales”."Y aquí hay algo muy importante que no podemos evadir: el rol y la responsabilidad de los medios de comunicación, al transmitir imágenes de violencia, incluyendo lo sucedido en el Colegio Americano del Noreste", asentó el funcionario federal.En la sesión de preguntas y respuestas, Aurelio Nuño, señaló que las revisiones son soluciones particulares que dependen de las necesidades y del contexto de cada escuela, y es algo que se tiene que ver a nivel local, pues sería un error generalizarla, sino que se debe ver en contextos especiales dependiendo de las necesidades de cada escuela y de su entorno.“Nosotros lo que estamos haciendo es platicar con los gobernadores, (para ver) cuáles son las maneras en donde podemos mejorar la seguridad y que se inhiba la entrada de armas en las escuelas, en ese sentido el programa Mochila Segura que lleva mucho tiempo, y funciona en casi todo el País, ha demostrado que es una buena medida para disuadir y es una medida más entre muchas otras que nos puede ayudar a este tema”, puntualizó Nuño.Comentó que la tragedia ocurrida en Monterrey, que nunca antes había pasado en el país “efectivamente refleja que en ninguna escuela se tenía un protocolo que dijera exactamente cómo se tenía que reaccionar cuando una desgracia así sucediera, y es algo que habrá que crearlo como una de las medidas adicionales a lo que por mucho tiempo se ha venido haciendo”.Dijo asimismo que dentro del Programa Nacional de Convivencia Escolar se buscará que todos: maestros, directores y las autoridades, desde los servicios de paramédicos hasta las policías municipales que son las que estarán siempre más cerca de las escuelas, sepan qué hacer y cómo reaccionar.Cuestionado sobre las objeciones que han presentado entidades como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Operación Mochila en Nuevo León, dijo Nuño que no hay contradicción entre el propósito que busca el operativo con lo que piden las organizaciones de derechos humanos.“Me parece que no hay contradicción, en las revisiones, lo ha dicho la CNDH, si se sigue un conjunto de recomendaciones que ya ellos han hecho, el programa de Mochila Segura respeta los derechos humanos y se puede realizar”.Si se respeta lo que recomiendan, como se está haciendo en Nuevo León y en la Ciudad de México y en muchos lugares, el programa es perfectamente compatible y es un programa que sin duda ayuda, no es la solución completa, debe ser integral, pero ayuda a inhibir la entrada de armas y se tendrá que seguir fortaleciendo no como acción única sino como una acción útil y eficaz, concluyó el secretario de Educación.