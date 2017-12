Aumenta hasta 15% clonación de tarjetas en Yucatán

YUCATÁN(SUN)

La delegación de la Secretaría de Gobernación en Yucatán alertó que durante esta temporada decembrina incrementan hasta en 15 por ciento los casos de clonación de tarjetas de crédito y débito, así como compras en línea que acaban siendo un fraude.



Sobre el tema, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Rubén Valdez Ceh, sostuvo que se tienen reportes de casos de este tipo en Yucatán y que es necesario que la gente tome sus precauciones.



Afirmó que han registrado que este tipo de delitos son más frecuentes entre el 1 y 15 de diciembre.



Las fechas decembrinas son cuando mayor índice presentan este tipo de clonaciones y presuntos fraudes, acotó.



Por tanto recomendó a la población que realiza sus compras por medio de plataformas digitales cerciorarse que las páginas donde realizarán sus transacciones sean portales serios, establecidos y que tengan manera de ubicarse.



Valdez Ceh afirmó que en el mes de diciembre aumentan las clonaciones de tarjetas y los fraudes electrónicos entre un 10 y 15 por ciento, por lo que los usuarios y consumidores deben estar auténticamente alertas.



Afirmó también que los usuarios de tarjetas bancarias pueden ser víctimas de "Vishing", es decir, un delito en donde se recopila de manera ilegal por medio de llamadas telefónicas información bancaria y de esta forma luego hacen cargos a las tarjetas.



El funcionario federal opinó que actualmente la ciudadanía se encuentra más informada y por tal razón, no es común que sean víctimas de estos engaños.



Aun así es necesario darles información para que no se confíen porque en diciembre es cuando mayor abundan este tipo de casos.

Al igual invitó a la ciudadanía a no quedarse callados y si tienen información sobre estos casos, recurrir a las autoridades para que se investigue y ubiquen a los responsables de estos ilícitos.