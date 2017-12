(Agencias)

De acuerdo con estadísticas oficiales y según el Diario Reforma entre enero y noviembre de 2017 se iniciaron mil 516 carpetas de investigación por ese delito en las 32 entidades.



La mayoría de estadounidenses dice que el acoso sexual es un problema grave y que se está haciendo muy poco para proteger a las víctimas, de acuerdo con un nuevo sondeo de The Associated Press-Centro NORC para Investigaciones de Asuntos Públicos. Sin embargo, algunas personas –especialmente hombres republicanos– están preocupados sobre los derechos de los acusados.



La sola velocidad con la que una acusación de abuso sexual puede acabar con una carrera profesional preocupa a muchos hombres, no sólo a los republicanos.



Bart Cassida, un demócrata que vive en Indiana y que tiene 40 años, dijo que él tiende a creerle a las acusadoras, pero que también le preocupa que los empleadores “despidan gente de inmediato sin una investigación apropiada”.



“La gente cree que a los hombres no les parece mal ser ese tipo de hombre”, alguien físicamente firme con las mujeres, dijo dan Lee, de 65 años, de Palm Springs, California, un demócrata que se retiró tras trabajar durante cuatro décadas en computación. “Creo que eso está mal... a los hombres les preocupa su reputación”.



El sondeo indicó que casi 6 de cada 10 estadounidenses cree que hay pocas protecciones para los derechos de la gente que ha sido víctima de acoso sexual en centros laborales. Por el contrario, sólo 37 por ciento cree que hay pocas protecciones para la gente acusada de transgresión sexual, 35 por ciento piensa que existe la protección adecuada y 26 por ciento cree que no hay suficientes protecciones.