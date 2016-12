Suman seis denuncias por desvío de recursos de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) presentó un total de seis denuncias penales este año, por el presunto desvío de recursos públicos con un valor de ocho mil millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



La mayoría de querellas presentadas se derivan de investigaciones hechas por medios de comunicación que descubrieron irregularidades en el manejo del dinero público en dependencias, institutos y organismos autónomos.



El Orfis se vio obligado a denunciar anomalías ocurridas, incluso, en años pasados, cuando sus auditorías reportaron que no se habían presentado desvíos de recursos y que el Congreso del Estado ya había aprobado las Cuentas Públicas de Duarte de Ochoa.



Las primeras tres denuncias fueron por las empresas fantasmas utilizadas por funcionarios estatales para obtener contratos millonarios sin ofrecer un servicio al Estado.



Se trata de las averiguaciones previas C.I./FESP/399/2016-VII, C.I./FESP/261/2016-VII y una ampliación de ésta última en contra de exfuncionarios y servidores públicos de tres dependencias estatales: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Protección Civil y Secretaría de Educación de Veracruz.



En conjunto, las tres querellas son por un presunto desvío de recursos de mil 500 millones de pesos en “seguimiento a observaciones de ejercicios anteriores”, por empresas no localizadas e investigadas por el Sistema de Administración Tributaria.



Una cuarta denuncia, la número C.I. FESP/503/2016/II-12, fue por un presunto desvío de más de seis mil millones de pesos por el uso irregular de dos créditos bancarios.



Y es que el gobierno de Duarte de Ochoa reportó de manera legal la construcción de cuatro obras, dos de ellas de gran envergadura, sin embargo las edificaciones sólo ocurrieron en el papel, pues en la realidad algunas ni siquiera tienen una piedra.



Se trata del Periférico del Sur de la ciudad de Xalapa, una obra largamente esperada por los habitantes de la capital de Veracruz y anunciada desde el año 2012; un Centro de Readaptación Social en el municipio de Medellín de Bravo que sólo cuenta con paredes perimetrales.



Así como unas bodegas en las oficinas centrales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicadas en lo que era el antiguo Museo del Transporte que servirían para almacenar desayunos infantiles y complementos para adultos mayores; y una remodelación del planetario del Museo Interactivo de Xalapa.



La quinta denuncia fue la C.I. FESP/552/2016/VII/12 en contra de ex funcionarios de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz por un supuesto desvío de recursos de programas federales de la Comisión Nacional de Agua por 220 millones de pesos.



Las sexta querella fue la número C.I.FESP/595/2016/I-12 por irregularidades de 284 millones de pesos en el Instituto de Pensiones del Estado, que también implica a ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



El Instituto de Pensiones de Veracruz, que aglutina a 125 mil derechohabientes, fue saqueado y prácticamente quebrado financieramente, revelaron las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).



De acuerdo con los documentos de la Cuenta Pública del 2015, detectaron un presunto desvío de recursos públicos del orden de los dos mil 993 millones de pesos, que se suman a diversas irregularidades como la falta de cobros, préstamos al gobierno sin garantizar forma de pago y sin rendición de cuentas de ganancias de sus bienes inmuebles, aunque el Orfis sólo denunció por 280 millones.