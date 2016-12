VIDEO: Visita Santaclós a "El Bronco"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Hoy, Santa decidió venir a visitarme...”, señala un video publicado por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, en su cuenta oficial de Facebook.



El clip muestra la visita de Santa al palacio de gobierno de Nuevo León y su reunión con “El Bronco”, que hace unos días causó polémica cuando, durante una convivencia con familias de policías con motivo de las fiestas decembrinas, dijo a los niños presentes que “su papá es Santaclós”.



“Sabes qué, me da mucha pena. No les creas a los periódicos, yo sí creo en ti. Creo que eres una ilusión para todos los niños, a pesar de que yo no conocí a Santa cuando estaba chiquito, pero sí creía en él”, le dice el gobernador al visitante de las blancas barbas.



A continuación, lo invita a ver “el video completo” de lo sucedido en la reunión con los policías. En éste, se escucha decir al gobernador: “No, es que digo Santaclós porque el papá de ustedes le da felicidad a mucha gente fuera de su casa, el papá de ustedes cuida a mucha gente se arriesga por mucha gentes, es un héroe ¿o no?”.



Rodríguez Calderón le agradeció a San Nicolás por visitarlo y “regañarlo” luego de que hace unos días, pese a que se disculpó por decir que no existía, señaló que Santa “es gacho porque les lleva regalos a los niños que tienen (dinero) y no los lleva a los niños pobres”.



Vestido con su túnica y gorro rojos, Santaclós le pidió a “El Bronco”: “Donde yo no pueda asistir, asístame usted para que vaya a entregar regalitos”.



El gobernador asintió y se comprometió con Santa a visitar los municipios del estado.



Ambos se despidieron con un abrazo y el gobernador deseó a sus ciudadanos una feliz Navidad.