Traductor busca unir a comunidad hispana en South Dakota

SIOUX FALLS, South Dakota (AP)

Cuando Alex Ramírez ve una noticia o un anuncio de Sioux Falls, la ciudad de South Dakota donde vive, ya sea sobre cierres de carreteras o el colapso de un edificio hace una copia, traduce el texto al español y lo publica en Facebook, todo de forma voluntaria.



Él y un amigo también compraron tiempo de aire de televisión recientemente y producen el único programa en español orientado a la comunidad hispana en la ciudad más grande de South Dakota, donde los latinos representan casi 5% de la población.



Al principio, su objetivo era informar a quienes no hablan inglés y conectarlos con organizaciones y servicios gubernamentales. Pero con la retórica hostil de la inmigración del presidente electo Donald Trump causando que algunos se sientan incómodos en Estados Unidos, Ramírez dice que su trabajo también trata de la unidad.



"Es muy importante que nos mantengamos unidos", dice el joven de 49 años, que emigró legalmente desde México a los 17 años, "y si por alguna razón no podemos encontrar el apoyo de otras personas, tenemos que encontrarlo entre nosotros y hacer negocios entre sí y ayudarnos unos a otros en nuestra comunidad".



Yeshua Prestan, un colombiano que llegó a Estados Unidos como refugiado y ahora es ciudadano, apenas entiende el inglés y tiene deficiencias visuales. A veces le pide a sus hijos que le lean las noticias de Facebook, entre ellas las actividades del alcalde de Sioux Falls, la previsión del tiempo y los cierres de carreteras por el colapso de un edificio de tres pisos en el centro.



"Esa es información a la que no puedo acceder, ni siquiera en inglés, porque no puedo leer", dice Prestan, quien considera que la información que ofrecen algunos periódicos impresos es "muy básica" o sobre temas que "sinceramente no me interesan".



El programa de televisión de 30 minutos, que se transmite los viernes en la noche, ha presentado segmentos con un médico que habló en español sobre la diabetes, y un policía que dio a los espectadores consejos sobre cómo interactuar con los oficiales si existe la barrera del idioma.



Desde octubre se han trasmitido 10 episodios, todos con subtítulos en inglés para que también puedan verlos aquellas personas que no hablan español y subtítulos en español cuando los entrevistados hablan inglés.



Ramírez nació en el estado de Michoacán, en el occidente de México.



Todavía recuerda sus primeros días en una secundaria en Berkeley, California, donde no entendía nada de lo que hablaban sus maestros y compañeros. Hoy, es dueño de una empresa de servicios multimedia y colabora como asesor en varias organizaciones.



Él espera que el programa de televisión y la página de Facebook ayuden a exponer mejor el área de Sioux Falls a la diversidad de latinos.



Prestan señaló que muchos asumen falsamente que son todos mexicanos y, según su experiencia, tratan mal a las personas si los oyen hablar el español.