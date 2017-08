Igualar salarios con EU y Canadá, sueño guajiro: CTM

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) igualar los salarios de los mexicanos con los que se perciben en Canadá y Estados Unidos es un sueño guajiro, afirmó Carlos Aceves del Olmo, secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).



"Es un sueño guajiro, nosotros somos conscientes de nuestra realidad y no quiere decir que estemos de acuerdo con los salarios que hay aquí", dijo.



En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el líder sindical llamó a no temer a las definiciones del acuerdo trilateral, sin embargo, consideró que se deberán tener fórmulas distintas para mejorar las percepciones de los trabajadores.



El líder de la CTM señaló que la renegociación con los dos países vecinos es un tema difícil, pero señaló que en la primera ronda de negociaciones en Washington, no le fue mal al país, de acuerdo con lo que comentó Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de Economía (SE), y afirmó que se mantienen atentos para ser parte del Cuarto de Junto, en la segunda ronda.



"Nosotros queremos escuchar primero que piensan ellos, los líderes canadienses y estadounidenses, y hacerles ver el valor de la mano de obra mexicana y vamos a ver como pinta esa reunión", indicó.



Aceves del Olmo manifestó que en la revisión salarial en nuestro país se debe cuidar "no quebrar a las empresas", especialmente a aquellas que muchas veces no tienen ni para pagar la nómina, sin embargo consideró que tampoco es óptimo para la economía nacional estar otorgando subsidios.



En este sentido, el líder obrero manifestó que es necesario encontrar y diseñar otro tipo de fórmulas que permitan que la mejora salarial en el país sea una realidad.