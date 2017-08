Trump y McConnell ponen en riesgo la agenda republicana

WASHINGTON(AP )

El presidente Donald Trump no pude concretar su agenda sin apoyo del líder de la bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell. Y quizás McConnell no cuente con una mayoría a la cual liderar sin la ayuda de Trump. Es sencillo, y a la vez muy complicado.



Los insólitos aliados en Washington están enfrascados en una disputa pública y personal que desafía la lógica aceptada. La tensión creciente entre los dos hombres pone en riesgo las perspectivas reelectorales republicanas y la capacidad del oficialismo para gobernar. La disputa ha estallado en un momento de gran importancia para el Partido Republicano, que enfrenta la perspectiva de una clausura del gobierno, además de no aprobar una sola ley importante durante su primer año de control total de Washington.



La disputa es un recordatorio de la política poco convencional que ha enmarañado al partido Republicano en la era de Trump. Aunque Trump y McConnell comparten aparentemente los mismos principios, agenda legislativa, votantes y oponentes políticos, actúan cada vez más como adversarios que como aliados, o cual recuerda hasta qué punto el presidente sigue siendo un elemento contencioso dentro de su propio partido.



"Ahora está atacando activamente a gente que quiere apoyar su agenda", dijo el veterano operador republicano Doug Heye sobre Trump, quien ha movilizado a sus ávidos simpatizantes en contra senadores republicanos desde el bochornoso fracaso de sus intentos de reformar el sistema nacional de atención de salud.



"Parece realmente una espiral descendiente imposible de parar".



Las divisiones se han profundizado en las últimas semanas.



McConnell, al igual que otros líderes republicanos, está particularmente molesto con los persistentes ataques de Trump a senadores republicanos vulnerables que necesitan su ayuda, de acuerdo con una persona familiarizada con los pensamientos del senador republicano de Kentucky y que habló bajo condición de anonimato. La fuente dijo que McConnell se pregunta si Trump es capaz de enderezar el rumbo de su tambaleante presidencia.



Las preocupaciones se agravaron desde que Trump describió recientemente a algunos participantes de la manifestación de supremacistas blancos como "muy buenas personas", declaración que fue ampliamente condenada por republicanos y demócratas.



La disputa interpartidista pone en riesgo casi todas las prioridades de Trump, incluyendo su promesa - que hizo casi a diario durante su campaña - de construir un muro en la frontera mexicoestadounidense.



Si bien Trump amenazó el martes con presionar para que el gobierno federal deje de funcionar a menos que el Congreso le asigne fondos para su muro, muchos legisladores republicanos, especialmente los moderados, no comparten su pasión por la propuesta. Dado el agrio clima, tal vez sea más difícil conseguir su apoyo.



Los republicanos que se sienten heridos por Trump también podrían ser menos propensos a defenderlo en medio de las investigaciones sobre los vínculos de su campaña con Rusia. Y podría complicar la tarea de unir a los republicanos en apoyo de la iniciativa impositiva, sobre la cual los legisladores pueden tener diversas prioridades.



"En política, es un error personalizar las cosas, particularmente si se trata de un miembro de tu propio equipo", dijo el veterano representante Tom Cole, republicano por Oklahoma. "La realidad es que uno va a necesitarlos más adelante".



Trump y McConnell "siguen compartiendo muchas prioridades" y mantendrán "reuniones ya programadas" entre ellos y con otros altos funcionarios después de que el Congreso regrese de su receso de agosto, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.



Agregó que las metas de Trump y McConnell incluyen recortes impositivos para la clase media, construir el muro fronterizo y reforzar las fuerzas armadas.