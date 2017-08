Trump fustiga a congresistas por tema de la deuda

WASHINGTON,(AP )

El presidente Donald Trump fustigó el jueves a los congresistas republicanos por el tema del límite de endeudamiento público, agravando tensiones que están amenazando con paralizar su agenda legislativa.



En Twitter, Trump dijo que le pidió al líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell y al presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan añadir una cláusula para aumentar el límite de endeudamiento a una propuesta sobre beneficios a veteranos. Según el tuit, los legisladores no lo hicieron “y ahora tenemos tremendo problema con los demócratas”.



Añadió: “Pudo ser tan fácil y ahora está hecho un desastre”.



El gobierno tiene suficientes fondos para pagar sus cuentas hasta el 29 de septiembre. Después de ello, el Congreso tendría que autorizar un endeudamiento.



McConnell se negó a responder preguntas sobre los comentarios de Trump en un evento el jueves en Louisville, Kentucky. La oficina de Ryan no respondió de inmediato a un pedido de comentario.



Hace pocos días McConnell estuvo en un evento en Kentucky con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y declaró que "no había posibilidad alguna de que no sea elevado el límite de endeudamiento”.



La más reciente arenga en Twitter del mandatario ocurre en momentos de agrias relaciones entre él y McConnell. Los republicanos están enfrascados en una intensa disputa interna que podría afectar las prioridades legislativas del presidente.