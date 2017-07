Renegociación del Tlcan abre áreas de oportunidad: Peña Nieto

MEXICALI, Baja California(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto se declaró "optimista" ante al inicio, el próximo 16 de agosto, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) con Estados Unidos y Canadá.



Sostuvo que México y Estados Unidos van en la ruta de poder trabajar.



Consideró que, en el respeto mutuo, en un diálogo franco, abierto y sincero, y sobre todo buscando un beneficio compartido, se estará en condiciones de renegociar el acuerdo de libre comercio.



Este lunes, al inaugurar en este municipio fronterizo el canal de riego "27 de Enero", que dará servicio a unos 17 mil productores de la región, el mandatario dijo que su administración ha venido trabajando con el nuevo gobierno de Estados Unidos exigiendo y buscando un respeto mutuo.



Asimismo, dijo que se ha buscado generar confianza, manteniendo un diálogo fluido que permita atender distintas asignaturas comunes como la seguridad, la migración "y por supuesto" con todo lo que tiene que ver con el comercio.



"Nos estamos aprestando efectivamente a renegociar un acuerdo de libre comercio a partir del 16 de agosto, un acuerdo de libre comercio que debe deparar a los tres socios participantes de este acuerdo condiciones muy favorables y positivas, debe ser un acuerdo que dé beneficios a los tres países que integramos este acuerdo.



"Y lo vamos a renegociar porque efectivamente hay áreas de oportunidad que en un acuerdo que tiene más de 20 años no se consideraron, sectores que de los que poco se habló, poco se trató o poco se convino o simplemente no se convino y que hoy se pueden incorporar a partir de la actualización y modernización que hemos tenido de nuestra legislación", expresó.



"Pero me encuentro optimista, creo que vamos en la ruta de poder trabajar, repito, en el respeto mutuo, en un diálogo franco, abierto y sincero, y sobretodo buscando un beneficio compartido, creo que estaremos en condiciones de renegociar, precisamente, el acuerdo de libre comercio".