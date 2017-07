Multas por retrasos en vuelos, hasta el 31 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) informó que las nuevas disposiciones de la Ley de Aviación Civil que se publicaron en junio donde los pasajeros podrán ser compensados por los retrasos de las aerolíneas entrarán en aplicación hasta el 31 de octubre de 2017.



"La aplicación de las normas no es inmediata, una vez que la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, las aerolíneas disponen de 90 días hábiles para ajustar sus sistemas y procedimientos".



Por lo tanto, "con el fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones como lo establece el artículo cuarto transitorio de la Ley de Aviación Civil, el periodo de aplicación y cumplimiento de las disposiciones de la reforma inicia el 31 de octubre de 2017", indicó la Canaero, en un comunicado.



En este sentido, el artículo segundo transitorio de esta reforma sostiene que el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuentan con un plazo de hasta 180 días hábiles para realizar modificaciones a reglamentos y otras disposiciones, con el fin de dar aplicabilidad a la Ley.



"En beneficio de la claridad y certidumbre para los usuarios del transporte aéreo, reiteramos que en los próximos 90 días hábiles la Canaero estará trabajando en colaboración con la Dirección General de Aeronáutica Civil para la adecuación de los reglamentos y la adecuación de los procedimientos de las aerolíneas para estar en condiciones de que se aplique y cumpla la reforma a la ley, para vuelos nacionales", agregó.



En caso de retraso o demora imputable a la aerolínea de una a dos horas se les darán descuentos para vuelos posteriores y/o alimentos y bebidas.



Si el retraso es de dos a menos de cuatro horas, la compensación para el pasajero no podrá ser menor al 7.5% del precio del boleto.



Y si el vuelo se retrasa más de cuatro horas, se considera cancelado y la aerolínea deberá reintegrar el costo del pasaje más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto en un máximo de 10 días naturales.



La Canaero es un organismo autónomo que agrupa a las aerolíneas nacionales e internacionales; empresas cargueras; taxis aéreos y prestadores de servicios en tierra, a fin de promover el desarrollo sostenible de la Industria Aérea en México.