Trump se queja por falta de apoyo de republicanos

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump está expresando su frustración por la falta de apoyo que recibe del Partido Republicano, al decir entre otras cosas que “hacen muy poco para proteger a su presidente”.



En uno de varios tuits enviados el domingo durante la tarde y la noche, Trump manifestó que esto sucede incluso entre “algunos a los que tuve que cargar hasta el final”.



El mandatario estadounidense no aclaró con precisión el motivo de su disgusto, pero mandó sus tuits en momentos en que los senadores republicados enfrentan problemas para unificar sus criterios sobre el proyecto de legislación para reformar la ley de salud promulgada por el entonces presidente Barack Obama.



En otro tuit, Trump fue más específico: “¡Si lo republicanos no revocan y remplazan el desastroso ObamaCare las repercusiones serán mucho mayores de lo que cualquiera de ellos entiende!”.



El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, está haciendo un esfuerzo de último minuto por revivir el proyecto luego de que Trump insistió que los senadores no tomen su receso de agosto sin haber aprobado antes la iniciativa.



Trump ha tenido una relación complicada con el Partido Republicado, pero en general los líderes republicanos han mantenido su apoyo al presidente, a pesar del descenso en los índices de aprobación del mandatario.



Los demócratas no escaparon de los comentarios de Trump en Twitter, mientras él volvía su atención por un momento a la investigación en curso sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales. En otro tuit escribió: "¡A medida que continúa la falsa cacería de brujas sobre Rusia, dos grupos se están riendo de esta excusa para que afiance una elección perdida: los demócratas y los rusos!"



En otro mensaje en Twitter, el gobernante retomó sus críticas contra los medios de comunicación. “¡Es difícil leer el fallido New York Times o al Amazon Washington Post porque cada historia/opinión, incluso si debiera ser positiva, es mala!”.