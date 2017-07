Ven conflicto de interés en nominado al Interior de EU

WASHINGTON D.C. (AP )

Demócratas y grupos ecologistas están criticando al nominado del presidente Donald Trump para ocupar el cargo de subsecretario del Departamento del Interior porque consideran que David Bernhardt sigue asesorando a un distrito de aguas de California, pese a que el año pasado retiró su registro oficial como cabildero.



Su nominación contradice la promesa de Trump de "drenar el pantano", en referencia a los que hacen negocios en Washington, dijo la senadora demócrata Maria Cantwell. "Me temo que no está drenando el pantano. En realidad está ayudando a llenarlo", agregó la legisladora.



La nominación de Bernhardt, abogado y funcionario de dicho departamento durante el gobierno del ex presidente George W. Bush, estaba por ser sometida a votación el lunes por la tarde. De ser confirmado, como se prevé, en la cámara alta donde los republicanos son mayoría, Bernhardt será mano derecha del secretario Ryan Zinke.



La Liga de Conservación de Electores, grupos ambientalistas y otras organizaciones de vigilancia han exhortado a los senadores a que se opongan al nombramiento de Bernhardt porque ha cabildeado a favor de empresas petroleras, industriales, mineras y de otros sectores regulados por el Departamento del Interior.



"La lista de conflictos de interés de Bernhardt es extensa y debe descalificarlo de esta posición", dijeron 150 grupos en una carta enviada a los senadores en mayo.



La portavoz Heather Swift dijo que Zinke está "emocionado de que David Bernhardt, un funcionario experimentado y altamente calificado, regrese al Departamento a ayudar a avanzar en las prioridades políticas de Trump de Estados Unidos primero".



"Los fuertes comunicados de prensa emitidos por grupos con intereses especiales indicando cualquier mala actuación son intentos evidentemente falsos y desesperados de evitar el progreso que se está haciendo en el departamento en favor del pueblo estadounidense", agregó Swift.



Cantwell y otros críticos manifestaron consternación por los reportes de prensa de que Bernhardt trabajaba para Westlands Water District, el distrito de riego más grande del país, al mismo tiempo que estaba en el equipo de transición de Trump. El despacho de abogados de Bernhardt representó a Westlands en cuatro demandas contra el Departamento del Interior.