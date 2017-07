Van principales bancos contra robo de identidad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los grandes bancos que operan en México se declaran listos para aplicar los nuevos controles de seguridad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exigirá por ley para enfrentar el robo de identidad. Firmas como BBVA Bancomer, CitiBanamex, Banorte o HSBC han preparado sus sucursales para que en la apertura de cuentas se tomen las huellas digitales del cliente y se puedan cotejar con los registros del Instituto Nacional Electoral.



Contrario a lo que pueda pensarse, los lectores de huellas digitales, e incluso otras nuevas tecnologías que se instalarán en sucursales bancarias, serán bastante amigables con el usuario, porque en muchos casos implicará manipular una tableta para el registro de huellas o tomarse una selfie con el teléfono.



Se platicó con una de las empresas que proveerá este tipo de tecnología a los bancos. El director general de Biometría Aplicada, Adolfo Loera, mostró algunos de los dispositivos que en algunos meses serán comunes en la operación de una sucursal bancaria o un módulo instalado en un centro comercial.



En términos generales, al momento que un cliente quiera contratar un producto en un banco, pasará por un proceso de reconocimiento en el que, por medio de lectores de huellas cada vez más pequeños e incluso con tablets, el banco tomará sus 10 huellas dactilares, las cotejará con la base de datos de INE y creará su propia base de información sobre la identidad de su cliente.



“Hay temor por parte de un sector de la población en el sentido de que se entregarán las biometrías y qué va a pasar con ellas. Hay preocupación sobre si se roban y no puedan cambiarse como se hace con una contraseña o si se va a manipular la identidad. La biometría como tal tiene un estricto apego a garantizar la identidad de las personas para proteger sus bienes y garantizar que no hay un tercero presentándose en lugar de nosotros y que nos genera un daño”, explicó Loera.



Así, la circular para prevenir el robo de identidad que se encuentra actualmente en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) está a la espera de los comentarios por parte del sector bancario en México para su posible aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



Los pasos



Como adelantó este medio desde febrero pasado, ante el crecimiento de los casos de robo de identidad en el país, la CNBV elaboró medidas preventivas que deberán aplicar los bancos de manera obligatoria, ante la contratación de productos financieros o apertura de cuentas.



De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se registraron 78 mil 788 posibles casos de robo de identidad durante el año pasado.



Los clientes que busquen contratar algún producto como tarjeta de crédito, nómina, personal, automotriz o hipotecario, solamente podrán identificarse con su credencial de elector o pasaporte, además de presentar una identificación adicional que en la mayoría de los casos será la CURP.



Al tener estos documentos, el banco deberá cotejar la autenticidad de la información ante las instituciones y después pasará a tomar las 10 huellas digitales de su cliente.



Esta información biométrica también se cotejará con los registros del INE y después del banco podrá conformar su propio banco de datos de sus clientes, lo cual reforzaría la autentificación de la identidad de sus usuarios.





La regulación que se espera se apruebe en los próximos meses por parte de la CNBV también prevé la utilización de otras medidas biométricas, como lectura de rostro, voz e inclusive pueden utilizarse lecturas del iris ocular.



Sobre el tema, los principales bancos del País han venido trabajando en el uso de esta tecnología y desde inicios de año tuvieron conocimiento de las medidas que les solicitaría la autoridad. Banco Azteca fue la institución pionera en el uso de lectores de huellas digitales y en años recientes, BBVA Bancomer, CitiBanamex, Santander o Banorte han comenzado también a utilizar estos desarrollos.



“El banco está trabajando desde hace varios meses en incluir dentro de sus procesos no solamente de sucursal, sino de procesos móviles, la identificación biométrica, en la que vienen desde huellas dactilares y el reconocimiento facial, entre otros. Hace unos meses salió como una innovación dentro del mercado la selfie como una manera de autentificación”, detalló Manuel Romo, director de medios de pago de Banorte.



El directivo explicó que la institución estaría lista en los próximos 18 meses con la instalación de esta tecnología, además que las medidas de seguridad en el sector bancario pueden llevar a reforzar el control de identidad en el País.



“El banco está trabajando con esto y colabora con la autoridad junto con el gremio, para que estas medidas de seguridad no sólo aprovechen las bases de datos que se tienen en los bancos en el INE, sino en todas las dependencias de gobierno, de manera que esto sirva no sólo para el robo de identidad, sino también para una cédula nacional de identificación”, añadió.



El director de estrategia digital e innovación de HSBC México, Juan Carlos Espinosa, dijo que este tipo de controles biométricos los aplica el banco en otros países donde tiene operaciones, con lo que antes de finalizar 2017, la institución comenzará con los primeros productos para sus clientes, con un claro enfoque en la seguridad en las operaciones de banca móvil.



La tecnología



La regulación de la CNBV puede llevar a medidas más sofisticadas: con un teléfono se pueda tomar el iris de los ojos de un cliente y tener esta biometría que lo identifique. Se espera que los bancos apuesten por estos desarrollos y que lo lleven a sus plataformas digitales.



También prevé los controles que un cliente deberá aplicar para contratar un crédito a distancia, con lo que permitirá que a través de una selfie o realizando una videoconferencia con el teléfono el banco pueda corroborar la identidad de su cliente.



Sobre el tema, el director de Biometría Aplicada explicó que el usuario no se enfrentará a complicados aparatos, con lo que el desarrollo tecnológico permitiría, si una institución financiera lo deseara, instalar lectores de iris ocular, que básicamente operan a través de las cámaras de teléfonos móviles.



“No es posible que me presenten una huella digital falsa, producida por algún silicón o algún material parecido a la piel ni tampoco es posible burlar la lectura de iris. Esto nos permite administrar los riesgos de asegurar la identidad de los clientes para liberar los servicios de una manera mucho más eficiente”, explicó el director de Biometría Aplicada.



Para el especialista, la experiencia del usuario con esta tecnología debe ser agradable, aunque en los primeros días de uso puede provocar dudas por parte de los usuarios.



“Al principio, cuando nos tomen las huellas tendríamos que acostumbrarnos a una nueva tecnología, pero una vez adoptada por el usuario es una tecnología que genera una experiencia de uso agradable porque no tendríamos que tocar un token para introducir una contraseña y luego poner un número. Será tan sencillo como tocar un lector de huella para enviar nuestra identidad y recibir una confirmación de nuestra transacción es correcta y está aceptada”, añadió.



A partir de que esta disposición de la CNBV se publique en el Diario Oficial de la Federación, los bancos tendrán cuatro meses para su aplicación en el caso de tarjetas de crédito, créditos de nómina y solicitud de medios de pago; seis meses para el caso de créditos personales, grupales, microcréditos y créditos de liquidez con y sin garantía hipotecaria.



En el caso de créditos de vivienda y automotrices, el plazo será de ocho meses; en tanto, para créditos comerciales será de 10 meses y hasta de un año en operaciones de retiro de efectivo y transferencia de recursos. Esta medida aplicará en la contratación de cuentas nivel 3 y 4; es decir, superiores a 17 mil pesos. Los bancos pueden no aplicar algún tipo de estos controles si argumentan que tienen la tecnología suficiente para prevenir el robo de identidad; sin embargo, de presentarse un caso de este tipo en sus operaciones, el banco será el responsable y estará obligado a resarcir el daño a su cliente.