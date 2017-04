Duarte habría desviado 30 mdp para pagar a empresa de limpieza

(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, habría operado el desvío de 30 millones de pesos de recursos provenientes del Seguro Popular para pagar un adeudo que tenía con una empresa de servicios de limpieza.



Un audio de mayo del 2016 que se hizo público el lunes, da cuenta de la conversación telefónica que sostuvieron los priistas Murat y Duarte de Ochoa. En el audio, presentado por Radio Fórmula, el ex gobernador de Veracruz se comunica al número celular de José Murat a quien llama “Pepe”, el oaxaqueño se dirige a él como “amigo”.



En la plática, Duarte le explica a Murat que le va a pagar a un amigo en común, el empresario Pedro Haces Barba, los 30 millones de pesos que le debe su gobierno; el dinero, señala, lo obtendrá de recursos del Seguro Popular pero para que “carguen” necesita que el empresario le entregue facturas fechadas en 2016.



“Oye Pepe, te quiero pedir un favorsote. Traigo aquí un pedo, que inclusive puede ser muy favorable (...) nuestro amigo Pedro Haces, le debo una lana del año pasado, le debo 30 millones”, le platica Duarte a José Murat, quien lo llama “amigo”.



Duarte le dice que sí va a pagar, y Murat le pregunta si hay algún problema: “Sí, nada más hay un temita, que puede ser inclusive muy favorable. Hoy tengo dinero, ya conseguí dinero hoy … este… del Seguro Popular. El problema es que para que opere el Seguro Popular me tiene que facturar con fecha de este año, para que carguen las facturas allá en México. Si él me manda las facturas por 30 millones de pesos con fecha de este año…”.



Pedro Haces Barba, propietario de la empresa Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento (Seglim), S.A. de C.V., está afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el 29 de junio de 1981.



Haces Barba es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de valores, Manufactureras de equipo de seguridad, limpieza y mantenimiento, similares y conexos.



Propietario de la empresa Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., Haces Barba prestaba servicios a hospitales estatales de Veracruz.



De acuerdo con notas de medios locales, en abril de 2016, trabajadores de limpieza de varios hospitales de Veracruz realizaron paros de brazos caídos derivado de que se les adeudaba el pago de la segunda quincena de marzo porque la Secretaría de Salud, a su vez, no le había pagado a su empleador, Seglim.



En su conversación telefónica, Duarte le explica su plan a Murat y le pide que lo ayude a contactar al empresario Pedro Haces Barba, a quien propondrá que, para poder pagarle, le entregue facturas de 2016 por los 30 millones de pesos que le debe su gobierno desde 2015.



Murat pregunta qué debe hacer después de contactar a Haces Barba: “que me hable a mí”, le contesta Duarte, “para que me ponga de acuerdo con él y ya. Me tienen ahorita un plantón, ahí está de brazos caídos en los hospitales y no quieren hacer la limpieza, pues ahorita se resuelve esto rápido”.



Previamente, el ex mandatario priista de Oaxaca le había reclamado a Duarte el haberle estado dejando “recados” para concretar una visita y no haber recibido respuesta del veracruzano, primero lo llama “amigo” y después le dice: “Ahí te dejado recados, si te veo y te veo y que vienes, hasta te dije que si iba”, le reclama y luego le dice: “Ayer estuvimos hablando de ti, fíjate, largo”.



Después de su arresto el 15 de abril, el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, expropió una casa de Javier Duarte de Ochoa ubicada en el municipio de Tlacotalpan, mientras el ex mandatario enfrenta un proceso de extradición en Guatemala.



Bajo la excusa de que la vivienda fue adquirida con recursos públicos a través de prestanombres -aunque no presentó pruebas-, el mandatario firmó un decreto para expropiar la casa.







Audio de Javier Duarte con Jose Murat exhibe presunto desvio de recursos de Seguro Popular from López-Dóriga Digital on Vimeo.