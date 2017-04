Designan a nueva comisaria de penales en NL

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

A raíz de los motines que se registraron el 27 y 28 de marzo, en el otrora tranquilo penal de Cadereyta, con saldo de cuatro muertos y 28 heridos, además de daños materiales por 50 millones de pesos por el incendio de un edificio, y a poco más de un mes de que se difundieran videos que evidenciaron las vejaciones que un grupo de reos cometían contra otros en el penal de Apodaca, como prueba del autogobierno de los internos, el gobierno estatal anunció hoy la designación de Rosa Manuela Félix Valles, para tratar de controlar la situación en los tres penales de la entidad.



Sin embargo, aunque el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, la presentó ante los medios de comunicación y aseguró que le entregaría su nombramiento, al final no realizó la ceremonia, al reconocer que todavía no había sido sometida a las pruebas de control de confianza.



González comentó que la nueva funcionaria tiene una larga trayectoria en el ámbito de la reinserción social, ya que entre otros cargos fue directora del penal de Almoloya de Juárez entre 2007 y 2008, mientras de agosto de 1999 a julio de 2001, dirigió la Colonia Penal Federal “Islas Marías”.



Félix Valles, tendrá la responsabilidad de pacificar los penales de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, que tan sólo en la actual administración, de octubre de 2015 a la fecha, han sido escenario de motines y masacres que arrojan un saldo de 58 muertos y al menos 95 heridos. Entre los hechos sangrientos destaca la masacre del 10-11 de febrero de 2016, en el Topo Chico, donde murieron 49 internos y 34 resultaron heridos.



Manuel González señaló que para el gobierno del estado y principalmente para el gobernador, Jaime Rodríguez, “son muy importantes los acontecimientos que se han desarrollado en los penales, y esto ha llevado a una análisis a detalle, profundo con todo el apoyo del secretario de Seguridad y los hasta hoy funcionarios en la comisarías” de los tres reclusorios.



La decisión del cambio en la Agencia de Administración Penitenciaria, expuso González, fue a raíz de los acontecimientos de hace unos días (27 y 28 de marzo) en el penal de Cadereyta, donde murieron cuatro internos y 28 resultaron heridos.



El secretario de Gobierno agregó que hablar de los penales es complicado y complejo, así que tienen que ser muy cuidadosos respecto a los mensajes que emitan.



Durante la rueda de prensa Félix Valles estuvo presente, pero no habló. También estuvo el general Cuauhtémoc Antúnez, quien a pregunta expresa sobre su presunta renuncia, publicada en diversos medios locales, declaró, “bueno, como ven aquí estoy trabajando, vamos a seguir hasta el tiempo que sea necesario, miren esto tiene que ser… tiene que haber cierta continuidad, nadie puede eternizarse en ningún cargo”.



Antúnez expresó que el comisario saliente, Juan Antonio Caballero Delgadillo, hizo un buen trabajo, “solamente que las circunstancias demuestran lo contrario, si embargo él es un hombre muy profesional, ha estado entregado a su trabajo al cien por ciento y ha estado preocupado y ocupado en resolver los problemas”.



Dijo que las estrategias que instrumentó fueron buenas, pero “lamentablemente la construcción de los penales no ayuda en mucho, se va a buscar que más adelante se pueda cambiar esa estructura para mejorar la vida de los internos”. Asimismo, señaló, el cambio no será brusco, habrá un periodo de acompañamiento para que la nueva funcionaria se vaya interiorizando de la situación. “No se le va a ocultar nada, para que haya una excelente transición, no es un corte tajante, para que pueda ella tener una visión integral de los penales”.



Ante la reiterada pregunta al general de si es cierto que presentó su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública, Manuel González se adelantó, y dijo: “ No, no es así, por lo pronto, yo creo que era ocasión de la Semana Santa, no había notas y había que sacar muchas. No, no hay por ahora, bien dijo el general, nada es eterno ni nada es para siempre, probablemente vaya a haber cambios, pero no hay por ahora”.



Lo que hay es preocupación, el análisis de la decisión final para renovar las áreas de seguridad en los penales, y por eso es que hoy presentamos a la licenciada (Félix Valles), quien desde este momento es la nueva comisaria, y ahorita entregaré el nombramiento para ella, toma posesión del comisariato, no hay por lo pronto nada más, afirmó el secretario de Gobierno.



Pero asentó González Flores, “nada es para siempre, no quiere decir que no pueda cambiarse, la especulación ha sido sólo de ustedes en cuanto a la condición del general, ahorita lo voy a dejar que él mismo les comente, aquí está conmigo, en un momento es la reunión de seguridad como todos los lunes a las cinco…”, pero se dio por terminada la rueda de prensa, y el general ya no habló.