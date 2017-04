Responde Humberto Moreira a Calderón en video

(SUN)

2/2 testimonios ante juez de San Antonio que señalan a Humberto Moreira por encubrir A los Zetas en crímenes y de facilitarles helicóptero — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

Como respuesta a los mensajes de Twitter publicados este domingo por Felipe Calderón, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, subió a su cuenta de Facebook un video donde le responde al ex presidente y lo califica de “borracho, malandro y asesino".“El usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo”, dice Moreira en la grabación de casi siete minutos. “Me acusaron de todo y de todo salí inocente”, añade, al mostrar ante la cámara una serie de documentos.Y es que Calderón publicó una serie de 'tuits' donde hacía alusión al ex gobernador: “De hecho seguían abiertas varias averiguaciones por hechos delictivos en la administración de Humberto Moreira...".No obstante, el ex gobernador le responde que la PGR lo exoneró de todos los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues “no existió un sólo medio probatorio”.Sobre el tema de la deuda pública de Coahuila, señaló que fue culpa del panista “por ese odio que me tenías a mí” y sobre su detención en España en 2016 “el juez dijo que no había nada” y luego tres magistrados así lo confirmaron.En el video, Moreira le dice que “no tome” cuando use Twitter y le asegura que “yo no soy ratero como tú, tu te robaste la presidencia”.Lo acusa además de estar “embarrado hasta las chanclas” con el narcotráfico y hasta le recomienda acudir a un especialista para tratar su presunto "problema mental” y de “alcoholismo”.Finalmente, adelanta que en los próximos días demostrará la existencia de un testigo que presuntamente pagó el equipo de Calderón Hinojosa para atacarlo. "Era un bufón, del cual tengo las pruebas”, advirtió.