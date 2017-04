Cinco mitos sobre las tarjetas de crédito

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las tarjetas de crédito son un medio de pago que permite realizar compras o salir de un apuro en un momento imprevisto, con la posibilidad de pagar posteriormente, sin embargo, hay quienes piensan que es dinero gratis y terminan muy endeudados.



Actualmente hay 24 millones 283 mil 364 plásticos contratados, el mayor número desde 2011 y 7.7% mayor que los que habían en 2015.



Aquí te presentamos los mitos más comunes:



Mito 1. Te la regalan



Las personas no pueden ir por la vida pidiendo tarjetas de crédito en cada banco que encuentran, para que el banco les dé una, deben comprobar que tienen un trabajo estable y que son capaces de pagar las deudas que adquieren con su tarjeta.



También debes saber que después de hacer compras con la tarjeta de crédito, cada mes sin falta, debes realizar el pago de los gastos, de lo contrario, el banco cobrará mucho más dinero del que te prestó, a esto le llamamos generar intereses.



Mito 2. Es una caja mágica de dinero



Un cajero automático es una máquina que sirve para disponer de efectivo y para hacer otros movimientos bancarios, pero debes saber que esta máquina no puede crear dinero infinitamente.



Para que alguien obtenga dinero de uno, es necesario que cuente con una cuenta bancaria, para que el dinero que salga del cajero se pueda ir descontando de la cuenta del usuario. En el momento que se termine el dinero de la cuenta, ya no saldrá más dinero, ni podrá aparecer por arte de magia.



Mito 3. Las tarjetas de crédito son dinero gratis



En realidad una tarjeta de crédito es un préstamo que algunas Instituciones Financieras otorgan con el fin de que lo pagues en una fecha determinada, por lo que no se trata de dinero regalado, en realidad es prestado.



Mito 4. Los niños pueden tener una tarjeta de crédito



Estaría bien que a temprana edad pudieras comprar todo lo que quisieras con una tarjeta de crédito, pero desafortunadamente, para esto debes esperar a ser mayor de edad y conseguir un trabajo que te permita solicitarla.



Los bancos tienen diversos requisitos que debes cumplir, si deseas tener una tarjeta de crédito como: Ser mayor de edad, tener un trabajo estable que te permita pagar las deudas generadas con la tarjeta, entre otros. Los niños pueden tener una tarjeta de ahorro.



Mito 5. El cajero se traga tu dinero y tu tarjeta



El cajero automático no es ningún monstruo que come dinero, en ocasiones la tarjeta se puede quedar atorada en el cajero debido a un error en el sistema, pero no debes preocuparte por este hecho, ya que la solución es contactar al banco por teléfono y reportar el problema. La institución se hará cargo de la reposición de la tarjeta o dependiendo del caso te indicará los pasos a seguir para resolverlo.



Es recomendable que la uses para comprar bienes duraderos de preferencia como muebles, aparatos, o algún instrumento que en el tiempo te reditúe o sirva como herramienta de trabajo o escolar.