Investigan a Borge, pero también le ponen escoltas: Reforma

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex gobernador de Quintana Roo, el priista Roberto Borge, es investigado por la Fiscalía de Justicia del Estado, pero tiene asignados 44 escoltas y 12 vehículos por el gobierno estatal, señala el diario Reforma.



Borge enfrenta acusaciones por desvíos y enriquecimiento ilícito, también por un presunto desfalco por 25 mil millones de pesos durante su administración, entre 2011 y 2016.



El Comité de Autorización de Escoltas para ex servidores de Quintana Roo, que depende de la Secretaría de Gobernación de ese Estado, analizará la situación de Borge, señala el diario.



Hasta principios del mes de abril, el gobierno de Quintana Roo tenía a 204 agentes que brindan el servicio a ex funcionarios, señaló el reporte.



El Estado determinó conservarlos porque le cuestan al erario menos de un millón de pesos.



Sin embargo, el gobierno estatal ha dicho que se han retirado 11 escoltas a Borge y que la actual administración del gobernador Carlos Joaquín analiza retirar dicha vigilancia.