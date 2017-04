Mueren 5 en incendio de casa en NY

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Investigadores tratan de determinar qué desató un incendio voraz que mató a cinco personas en una casa en Nueva York, incluyendo dos niños y dos adolescentes.



El incendio estalló el domingo por la tarde en una calle de casas unifamiliares en el barrio de clase media de Queens Village, cerca del hipódromo de Belmont Park. Imágenes de televisión mostraron llamas y humo saliendo del techo de la casa de dos pisos.



"Fue un incendio que progresó muy, muy rápidamente y la pérdida fue horrenda", dijo el alcalde Bill de Blasio. "Es la devastación de una familia", dijo. "Hay mucho por averiguar sobre lo sucedido aquí".



No había por el momento una teoría sobre qué inició el siniestro. Un automóvil calcinado fue hallado detrás de una de las casas y testigos reportaron estruendos, pero el comisionado de bomberos Daniel Nigro dijo que no parecía que hubiese habido una explosión.



Nigro dijo que un automovilista que pasaba por el lugar vio a alguien caer de una ventana y llamó a los bomberos. La víctima, un hombre de unos 45 años, cayó sobre el techo del portal y de ahí al césped, dijo Nigro. Fue hospitalizado y se espera que sobreviva.



La policía dijo el lunes que las víctimas fueron dos niños de 2 y 10 años, dos adolescentes de 16 y 17 y una mujer de 20. Las autoridades no han dado a conocer los nombres de las víctimas, en espera de notificación a la familia.