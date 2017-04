Trump presiona por financiamiento de muro fronterizo

WASHINGTON D.C. (AP )

Con un plazo presupuestario a punto de vencerse, el presidente Donald Trump planea un torbellino de actividades esta semana para tratar de resaltar logros y presionar a los congresistas demócratas para financiar un muro en la frontera con México, incluso si esas presiones aumentan el riesgo de un cierre del gobierno.



Trump se acerca a la marca simbólica de 100 días de gobierno con un renovado esfuerzo para aprobar una ley de salud y demandas de que la ley de gastos del gobierno incluya fondos para el muro.



En un mensaje en Twitter el lunes, Trump dijo que su propuesto muro fronterizo sería "una herramienta muy importante para impedir que drogas entren a nuestro país y envenenen a nuestros jóvenes (y muchos otros)".



El fin de semana, Trump criticó a los demócratas, que se oponen abiertamente al financiamiento del muro. "Los demócratas no quieren que se use dinero del presupuesto para el muro fronterizo, pese a que el mismo frenará drogas y pandilleros de MS 13 muy malos", dijo el sábado. "Eventualmente, pero más tarde para que podamos ir empezando, México va a pagar de alguna forma por ese muro fronterizo tan necesario".



La marca de los 100 días llega el sábado, el mismo día en que el gobierno pudiera quedarse sin fondos si no se logra un acuerdo presupuestario. Trump va a realizar ese día una concentración en Pennsylvania.



Pese al comentario de Trump de que la marca de los 100 días es "artificial", la Casa Blanca planea una semana cargada de actividades antes del sábado.



Trump firmará órdenes ejecutivas sobre energía y políticas rurales, cenará con jueces de la Corte Suprema, se reunirá con el presidente de Argentina y viajará a Atlanta para un evento de la NRA, la asociación de derechos de tenencia de armas. Varios colaboradores del presidente viajarán por el país para promover su gestión.



Trump planea delinear el miércoles un ambicioso plan de recortes de impuestos y le dijo a The Associated Press la semana pasada que el mismo incluiría "una enorme" reducción para individuos y corporaciones.



El domingo, varios de sus colaboradores resaltaron en programas noticiosos que el financiamiento del muro fronterizo con México y una votación sobre las gestiones para anular y reemplazar la ley de salud de Barack Obama son las prioridades e indicaron que podía evitarse un cierre del gobierno.



"No pienso que nadie prevea ni espera o quiera un cierre del gobierno", dijo el director de presupuesto Mick Mulvaney en "Fox News Sunday".



Trump desea resucitar una fallida gestión de los representantes republicanos de reemplazar la reforma del sistema de salud promovida por el gobierno de Obama. Espera además usar una ley de gastos de 1 billón de dólares para conseguir victorias en su prometido muro fronterizo, un pago para el fortalecimiento de las fuerzas armadas y quizás represalias contra ciudades que se niegan a cooperar con las tareas de las autoridades federales de inmigración.



Pero hasta ahora las negociaciones han sido difíciles, con disputas sobre el muro fronterizo y subsidios para ayudar a las personas de bajos ingresos a tener seguro médico.