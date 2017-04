Policía halla a tres muertos en casa en Georgia

SAVANNAH, Georgia(AP )

Tres personas murieron asesinadas a tiros en una casa en Georgia y la policía investiga las causas del crimen.



Los agentes acudieron a la vivienda en Savannah, por un llamado de emergencia alrededor de la 1:15 de la madrugada y encontraron tres cuerpos, informó la policía de Savannah-Chatham. La policía identificó a las víctimas como Courtney German, de 31 años, William Mullins, de 24 años, y Shayla Curtis, de 18 años.



Bianca Johnson, vocera de la policía, dijo en un comunicado de prensa que un presunto implicado había sido arrestado por otros cargos en el cercano condado Jasper, en Carolina del Sur. La persona arrestada no fue identificada de inmediato.



La policía no ha determinado el motivo de los asesinatos, pero dijeron que no creen que haya sido algo espontáneo.



Los noticieros locales informan que la policía acordonó la zona y obtuvieron una orden de registro. También interrogan a testigos.