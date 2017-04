Corte Suprema rechaza apelación de GM sobre interruptores

WASHINGTON D.C. (AP )

La Corte Suprema rechazó el lunes una apelación de General Motors Co. que quería bloquear docenas de demandas por interruptores de encendido defectuosos, lo cual podría terminar costando miles de millones de dólares más a la empresa por otras querellas que recibiría.



Sin comentar al respecto, los jueces dejaron inalterable la decisión de una corte menor, que establece que la bancarrota que el fabricante de autos tuvo en el 2009 no lo protege de responsabilidad en los casos.



Una corte de apelaciones falló el año pasado que GM sigue siendo responsable por heridas y muertes causadas por interruptores de encendido defectuosos que ocurrieron antes de la bancarrota porque la empresa estuvo enterada del problema durante más de una década pero lo escondió de la corte de bancarrotas.



La empresa había argumentado que la ley de bancarrotas permitía que GM, recientemente reorganizada, obtuviera los viejos bienes de la empresa "completamente libre" de responsabilidades.



GM retiró 2,6 millones de carros pequeños en todo el mundo en el 2014 para reemplazar interruptores defectuosos que tuvieron algo que ver en al menos 124 muertes y 275 lesiones, de acuerdo con el fondo de víctimas establecido por GM y administrado por el abogado Kenneth Feinberg.



El fabricante ha pagado cerca de 875 millones de dólares para llegar a acuerdos fuera de corte por demandas de fatalidades y lesiones relacionadas con los interruptores. Eso incluye 600 millones del fondo Feinberg y 275 millones en compensación por otros acuerdos extrajudiciales. También ha pagado 300 millones para resolver demandas de accionistas fuera de corte. Pero muchos otros tienen demandas vigentes contra GM.



Después de que salió de la bancarrota, establecida con fondos del gobierno, la compañía a la que se llamó la Nueva GM fue protegida de la mayoría de las demandas presentadas contra la empresa antes de la aprobación de la bancarrota, conocida como la Vieja GM. Una corte de bancarrotas respaldó a la empresa en el 2015, fallando que la mayoría de las querellas contra la Vieja GM no podían proceder.



Pero la corte de apelaciones en Manhattan revirtió la mayor parte de esta decisión y dijo que cientos de demandas previas a la aprobación de la bancarrota podían proceder.