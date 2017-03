Riña en penal de Cancún deja 4 heridos, 2 de gravedad

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

Una riña al interior de la cárcel de Cancún, ubicada en una región popular de la ciudad, se registró hoy viernes con saldo de cuatro internos lesionados, dos de ellos de gravedad.



Al interior del inmueble, que durante la última década ha sido escenario de motines, riñas y fugas, se escucharon detonaciones de arma de fuego.



Los hechos ocurrieron en las áreas conocidas como A y C, en las que se utilizaron técnicas no letales de contención y control por parte de los elementos policiales, como el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los internos que agredieron, informó la autoridad.



Al sitio llegaron elementos de la Policía Federal, estatal y municipal, además del Ejército Nacional y de la Secretaría de Marina.



Arribaron también Unidades de la Cruz Roja Mexicana.



La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo indicó que la situación ha sido controlada.



La dependencia omitió referirse a los disparos, pero aclaró que no hubo ningún deceso.



Catean domicilio



Una hora antes se registró una fuerte movilización policiaca en la Supermanzana 45, como resultado del intento de cateo en un domicilio ubicado en la calle Calcetoc.