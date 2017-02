Menores incendian colchones en tutelar de San Fernando en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una movilización policiaca se registró en los alrededores de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes en San Fernando en la delegación Tlalpan, ante el reporte de un enfrentamiento en el interior del centro.La Subsecretaría del Sistema Penitenciario informó que el conato de violencia en el centro de Tratamiento para Adolescentes San Fernando ha sido controlado y que no hubo lesionados.Alrededor de las 18:30, derivado de una inspección que realizaron los guías técnicos del lugar y que resultaron en el decomiso de varios objetos no autorizados, 17 menores se opusieron a las revisiones con acciones violentas, al prender fuego a colchones.Personal de seguridad ingresó al centro, y una vez controlados los actos violentos, las autoridades establecieron diálogo con los adolescentes internos, con apego y pleno respeto a sus derechos humanos.Cerca de las 19:30 horas, los adolescentes ya se encontraban en sus áreas de descanso, en compañía de personal de la Comisión de Derechos Humanos del DF y una comisión de padres de familia, que ingresó para continuar el diálogo.Familires de los jóvenes denunciaron que tras el intento de motín resultaron dos adolescentes lesionados, uno con fractura y a otro por un golpe de tabique en la cara.Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y del H. Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble, fuentes de la Dirección de Tratamiento para Adolescentes información que el motín fue controlado.La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que personal de la Segunda Visitaduría vistaría el centro, por el reporte de que había alguna situación anómala en San Fernando.En una actualización posterior, autoridades informaron que dos guías técnicos presentan contusiones menores y u familiar directo por adolescente está ingresando al centro de manera controlada. "La CDHDF continúa diálogo en el lugar. No hay adolescentes lesionados", refiere.