Canadá evitaría ayudar a México en negociaciones del TLC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fuentes del gobierno canadiense revelaron que su país buscará mantener sus lazos comerciales con Estados Unidos durantes las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que podría evitar ayudar a México de los ataques de Donald Trump, informa Reuters "Amamos a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después", dijo la fuente.Mientras tanto, tras recibir un respaldo contundente del Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que no se aceptará cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), toda vez que planteó que ante condiciones desfavorables siempre existe la posibilidad de abandonar dicho tratado firmado con Estados Unidos y Canadá.El presidente Donald Trump utilizó una de sus primeras apariciones en la Casa Blanca para reafirmar una promesa de campaña para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), indicando que no se está retirando de la oposición al libre comercio que fue central para su campaña electoral, informa Bloomberg Trump dijo que se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente mexicano, Enrique Pena Nieto, para comenzar a discutir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de dos décadas de antigüedad, que ha culpado rutinariamente por la pérdida de empleos en Estados Unidos. El presidente recién juramentado elogió a México por ser "increíble" y señaló que está dispuesto a trabajar con los vecinos más cercanos de Estados Unidos."Vamos a comenzar a renegociar el Tlcan, la inmigración y la seguridad en la frontera", dijo Trump al comienzo de una ceremonia de juramento para el personal de la Casa Blanca. "Creo que vamos a tener un muy buen resultado para México, para Estados Unidos, para todos los involucrados. Es realmente muy importante”.Líderes políticos y empresas de todo el mundo están siguiendo de cerca las palabras de Trump para encontrar pistas sobre cómo la retórica proteccionista de su campaña se traducirá en políticas.Tanto su discurso inaugural como sus breves comentarios el domingo en una ceremonia de la Casa Blanca demuestran que no está limitado por la tradicional ideología republicana sobre el libre comercio si lo ve en desacuerdo con los intereses de Estados Unidos.