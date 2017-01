Graco Ramírez manifiesta apoyo a EPN ante reunión con Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, manifestó su respaldo a los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , para que se mantengan firmes y no acepten más ofensas al pueblo de México durante su próximo encuentro con autoridades estadounidenses.Tras reunirse con el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañon, el también gobernador de Morelos aseguró que la Conago respaldará al presidente Enrique Peña Nieto durante la reunión en Washington con el presidente Donald Trump, la cual se realizará el próximo 31 de enero.“Nos han mal calificado y el actual presidente de Estados Unidos ha tenido una postura de arrogancia que ofende, es mi opinión, no se puede ir sin dos elementos sustanciales dignidad y soberanía”, señaló.Afirmó que el gobierno mexicano no tiene que estar negociando con quien no respeta a los connacionales que han generado una economía muy importante para Estados Unidos.“El señor Trump va a tener graves consecuencias al interior de su país, no es un problema entre México y Estados Unidos, es un problema con su propia economía, más de 8 millones de empleos dependen de su economía con nuestro país”.Sobre su reunión con el CCE, señaló que se está trabajando en una agenda que fortalezca el mercado interno, así como a las pequeñas y medianas empresas en el país.Agregó que se ha planteado la necesidad de que los gobiernos asuman con responsabilidad y seriedad medidas de austeridad, no de simulación, para generar ahorros en el gasto.Señaló que otro de los temas abordados fue el de generar incentivos para abrir nuevas empresas y fortalecer particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas “porque estás son las que generan el mayor número de empleos”, dijo.