Crecen contradicciones por medicinas a enfermos de cáncer

XALAPA, Veracruz(SUN)

El escándalo por la supuesta compra y administración de medicamentos falsos a enfermos de cáncer en Veracruz sigue creciendo con fuertes contradicciones y la aparición de documentos oficiales, que van desde denuncias hasta expedientes clínicos de los 455 niños tratados en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán.



Y mientras el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha dado respuestas a solicitudes de entrevista con el secretario de Salud y de información sobre la denuncia penal, trascendió que se trata de la Carpeta de Investigación FGE/FIM/F10/CI/006/2017, en la cual se ha citado a declarar a 40 personas.



Entre las personas mencionadas se encuentran no sólo ex funcionarios de primer y segundo nivel, sino también doctores, enfermeras y directores del prestigiado Centro Estatal de Cancerología “Dr Miguel Dorantes Mesa”.



En tanto, apareció un documento oficial del Gobierno de Veracruz que da cuenta que desde el 10 de julio del 2010 detectaron y retiraron un lote con medicamento “avastin” sospechoso.



Se trata del memorándum número RM/Farmacia/197/2010 de dicho Centro de Cancerología en el que se comprueba que ese año el personal médico y familiares de una paciente detectaron una ampolleta sospechosa y fue retirada el lote completo.



El oficio va dirigido al doctor Raúl Enrique Guzmán García, Subdirector Médico del Centro Estatal de Cancerología, en el cual se informa que “el 22 de julio del presente la familiar de la paciente Leonor N, quien está dentro del programa de gastos catastróficos, regresó a la farmacia de este nosocomio una ampolleta de Bevacizumab (avastin) de 400 mg/16ml”.



El informe oficial agrega que se trata de una ampolleta del lote en el empaque secundario B3386b018 y en el empaque primario B33868, con fecha de caducidad del 22 de noviembre del 2010 “la cual a la exploración visual presenta una posible contaminación”.



El documento signado por la responsable sanitario de farmacia de dicho centro, Idalia Dávila González, aclara que “las compañeras del área de quimioterapia ambulatoria del turno matutino se percataron de esta cuando hiban (sic) a prepararla”.



Incluso se detalló qué médico y con cuál número de receta se había dado a los pacientes.



En tanto, en los expedientes de 455 niños con cáncer que se atendieron en el Centro Estatal de Cancerología (sin contar con el 2004), se da cuenta que 170 menores lograron vencer a la enfermedad.



El listado, donde aparecen los nombres de los pacientes, el tipo de cáncer que padecía y su evolución (algunos recuperados, otros en tratamiento, abandono y unos más fallecidos), se da cuenta que a 450 menores jamás se les suministró el avastín, el medicamento que el gobierno panista de Yunes Linares denunció como falso y con el cual supuestamente se había tratado a los niños.



Familiares de enfermos atendidos en el Centro de Cancerología revelaron que el Centro de Mezclas de medicamentos fue creado en el 2012, es decir en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, pues anteriormente sólo se adquirían fármacos de patente neutrogen de Roche.



En tanto, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, Elias Assad no ha dado respuesta a las constantes peticiones de EL UNIVERSAL de entrevista con el Secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa ni tampoco a las peticiones para conocer fecha exacta de la denuncia penal interpuesta por la supuesta compra de medicinas clonadas.